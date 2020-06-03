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Российский физрук совратил собственных учениц

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Полицейские задержали в Нижневартовске 59-летнего учителя физкультуры, его подозревают в развращении учениц российской школы, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По версии следствия, в период с 2015 по 2020 год мужчина неоднократно совершал развратные и иные действия сексуального характера в отношении школьниц в возрасте от 15 до 16 лет, уже установлены три девочки, развращенные преподавателем.

Отмечается, что школьницы не обращались в правоохранительные органы, опасаясь огласки и расправы со стороны учителя, а также его возможности негативно повлиять на итоговую аттестацию.

Следователи узнали о преступной деятельности учителя физкультуры благодаря подруге одной из потерпевших, которая попросила проверить информацию о сексуальных домогательствах педагога.

Возбуждено уголовное дело по статьям 132 и 135 УК РФ («Развратные и иные насильственные действия сексуального характера»). Увидев сотрудников полиции, подозреваемый попытался сбежать из школы, но его удалось задержать прямо в учебном заведении.

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Топ комментариев

pilot995

У этой "власти" вообще нет задачи восстановить экономику, 20 лет разграбления об этом говорят.

mosquito__2010

Что же они такие справедливые погромы в Киеве в 2014 году не осудили в должной степени ? Лицемерие и...

Uynachalnica

А дождаться полного прекращения пандемии уже не судьба? Сроки поджимают! Хотя до 24 года еще времени...

ager

20 лет восстановить не может, вся на игле сидим, а возможности были

Иркут 69

Боец ММА "порассуждал".... 😀С таким же успехом могли бы порассуждать сержанты, дворники, гувернантки,...