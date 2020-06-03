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Стало известно о минимум 11 погибших в ходе протестов в США

Источник:
РБК
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Фото: Lorie Shaull from St Paul, United States / CC BY-SA 2.0

Минимум 11 человек погибли в ходе протестов в США, вспыхнувших из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Он умер после задержания полицейскими.

Погибшие были из девяти городов: Сент-Луиса, Луисвилля, Окленда, Индианаполиса, Давенпорта, Миннеаполиса, Омахи, Детройта и пригорода Чикаго. Также десятки человек были ранены, приводит РБК информацию агентства Associated Press.

Агентство собрало доступную информацию о людях, погибших во время протестов и опубликовало детали о том, кем они были при жизни. Так, в Луисвилле в перестрелке был убит владелец барбекю-ресторана Дэвид МакАти. Он погиб в тот момент, когда полиция и Национальная гвардия во время разгона толпы открыли огонь. Издание сообщает, что таким образом полиция отреагировала на выстрелы.

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В Давенпорте умерли двое человек: 22-летняя Италия Келли, которая погибла в то время, когда покидала территорию протеста, также инциденте погиб мужчина, тело которого обнаружили рядом с местом перестрелки, которая, как полагает полиция, имела отношение к протесту.

Массовые протесты в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Его задержала полиция Миннеаполиса 25 мая по подозрению в использовании фальшивых купюр. Во время задержания офицер надавил Флойду на горло, при этом Флойд пытался объяснить, что не может дышать. Позже задержанный умер в больнице.

Акции протеста начались в Миннеаполисе, но быстро распространились и на другие города, охватив ряд штатов. К выходным демонстрации переросли в беспорядки, столкновения с полицией и погромы.



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