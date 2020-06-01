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Трамп спрятался в бункере из-за массовых беспорядков в США

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © The White House

Охрана спрятала президента США Дональда Трампа в подземном бункере Белого дома в пятницу вечером, когда в Вашингтоне прошли протесты после гибели от рук полиции безоружного афроамериканца Джорджа Флойда, сообщили в понедельник местные СМИ.

Президент был доставлен в бункер, когда демонстранты в пятницу вечером отодвигали металлические баррикады от ворот Белого дома, приводит «Интерфакс» сообщение The New York Times. Издание отмечает, что бункер ранее использовался во время терактов. По данным газеты

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Телеканал CNN добавляет, что Трамп оставался там около часа, прежде чем вернуться в свою резиденцию. Неизвестно, сопровождали ли его первая леди Мелания Трамп и их сын Баррон.

Протесты в Вашингтоне стали частью многочисленных демонстраций, которые вспыхнули по всей стране в эти выходные в ответ на смерть Флойда. Афроамериканец был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе.

При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии мужчина скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет.



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