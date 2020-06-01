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Женихи и невесты Приангарья остались без свадеб

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

ЗАГСы Иркутской области из-за коронавируса будут регистрировать браки в исключительных случаях. Жениху и невесте нельзя будет приводить на церемонию гостей и родственников, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Парам, подавшим заявления на регистрацию брака в предыдущие месяцы, предложат перенести свадьбу. В исключительных случаях регистрация будет производиться без торжественной церемонии в присутствии только жениха и невесты.

Регистрация остальных актов, в том числе расторжение брака по решению суда, перемена имени, усыновление (удочерение), установление отцовства (кроме регистрации рождения и установления отцовства в один день), выдача повторных документов, внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния приостанавливаются. Прием заявлений при личном обращении осуществляться не будет.

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Также можно использовать электронный способ подачи заявлений на регистрацию актов гражданского состояния, через Единый портал государственных услуг с 1 июня, избегая личного посещения органов ЗАГС.

По федеральному законодательству, заявить о рождении ребенка в органы ЗАГС необходимо. Но если нет срочной необходимости в получении свидетельства о рождении, нужно воздержаться от похода в ЗАГС.

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