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Сибиряки испортили статистику по коронавирусу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Количество больных коронавирусом в Сибирском федеральном округе выросло с 1 апреля с 52 человек до 15,3 тысячи. И статистка в этих регионах продолжает ухудшаться, сообщила пресс-служба информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.

С самого начала темп задавали два региона: Красноярский край и Новосибирская область. Эти тенденции на конец мая продолжают оставаться формирующими негативную картину заболеваемости. Если 1 апреля в Красноярском крае было зафиксировано 20 случаев коронавирусной инфекции, а в Новосибирской области — 10, то 31 мая — 4249 и 2809 соответственно.

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В Красноярском крае огромную роль в увеличении числа случаев сыграла вспышка COVID-19 в Северо-Енисейском районе, где 9 мая заболели сразу 82 человека. В Новосибирской области существует большое количество нарушений режима самоизоляции, что нивелирует все положительные тенденции.

Тува за май показала рекордный рост заболеваемости: в 32 раза. Уникальной среди субъектов СФО можно считать эпидемическую обстановку в Республике Алтай. Показатель заболеваемости здесь не поднялся выше, чем 1% от общего по округу. Здесь самое малое количество выявленных случаев COVID-19.

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Алтайский край в отличие от соседа, не сумел сдержать рост коронавируса. Здесь с конца апреля по 26 мая отмечено как минимум семь вспышек инфекции. Эпидемическая ситуация по SARS-CoV-2 продолжает ухудшаться.

В Иркутской области с 14 мая коронавирус охватил вахтовиков в Усть-Куте и на Вернинском месторождении. Хакасия — пережила несколько крупных вспышек коронавирусной инфекции.

Но в СФО есть группа регионов, которая за два месяца напротив, уменьшила свою долю в общем распределении заболевших COVID-19 по федеральному округу. Это Омская область (с 13 до 9%), Томская область (с 6 до 4%), а также Кемеровская область (с 6 до 3%).

В целом по России эпидемия вышла на плато и прослеживаются положительные тенденции в центральных регионах. Но в Сибири рост заболеваемости продолжается, несмотря на успехи отдельных субъектов.

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