Крутое пике: авиация получила сокрушительный удар

Пандемия короновируса нанесла сокрушительный удар по рынку авиаперевозок. Когда гражданская авиация оправится от удара и при каких условиях властям нужно помогать авиакомпаниям, рассказал генеральный директор Национального исследовательского центра «Институт им. Жуковского» Андрей Дутов.

Карантин и закрытие границ сильнее всего отразились на туризме. А он был основным драйвером спроса на пассажирские авиаперевозки, обеспечивая, в зависимости от сезона, от 30 до 70% пассажирооборота. Теперь он упал до нуля и даже после снятия ограничений многим людям просто не на что будет летать.

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В России чуть больше половины пассажирооборота приходилось на международные перевозки. «Сейчас из-за закрытия границ они практически прекратились, за исключением вывозных рейсов. В итоге за первые три недели апреля пассажиропоток упал на 95%, а занятость пассажирских кресел снизилась до 21% (в 2019 году этот показатель был около 80%),» — сказал Дутов в интервью ТАСС.

По прогнозу IATA ожидается, что объем авиаперевозок в мире за 2020 год составит 58% в сравнении с 2019 годом. И этот прогноз постоянно пересматривается в худшую сторону. Мировая авиация такого не помнит, а наша страна такой опыт имеет: в 1990-е годы рынок авиаперевозок сократился примерно в три-четыре раза.

Эксперты в гражданской авиации, руководители авиакомпаний ожидают, что оживление рынка авиаперевозок начнется лишь через год, и его емкость вначале составит в лучшем случае половину от докризисного.

Российская специфика

Восстановление рынка будет зависеть от доступности билетов. «Доходы потенциальных пассажиров упали, но сейчас и топливо резко подешевело. Что перевесит, как в итоге поменяется доступность авиаперевозок – отдельный важный вопрос. Все солидарны в том, что гражданская авиация после кризиса уже не будет прежней, но все хотели бы сохранить статус-кво», — отметил эксперт.

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По мнению Дутова, в России, вероятно, быстрее будет восстанавливаться внутренний рынок. Или даже складываться заново, поскольку и до кризиса перевозки между регионами были развиты слабо. «Обеспечить транспортную доступность этих регионов с достойным уровнем безопасности и качества — государственная задача, это вопрос национальной безопасности России», — считает он.

«Нужно прямо признать: эти сегменты авиатранспортной системы — во всяком случае, пока — нерыночные», — сказал эксперт.

Однако это не означает, что всю гражданскую авиацию снова нужно национализировать. Но государство, субсидируя такие перевозки, должно установить стандарты транспортного обслуживания территории, добавил он.

«Важно, что государство гарантирует гражданам выполнение этих стандартов и готово доплачивать перевозчикам именно за это», — заключил Дутов.