Суперрекорд по заболевшим COVID-19 установили в Приангарье

Вспышка заболеваемости коронавирусом произошла в Иркутской области. За последние сутки медики выявили 210 вновь заразившихся, сообщила пресс-служба регионального правительства.

По данным оперативного штаба на утро понедельника, в Иркутской области прирост заразившихся коронавирусной инфекцией за последние сутки составил 210 человек. Общее количество забелевших составило 2189 человек, из них 964 вахтовика. За все время выздоровело 363 человека, 11 умерли.

По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, в Иркутской области с 14 мая коронавирус охватил вахтовиков в Усть-Куте и на Вернинском месторождении.

За май Иркутск дал второй по величине (после Тывы) прирост выявленных случаев COVID-19 — в 16,7 раза, с 1 апреля по 31 мая регион почти вдвое (с 6 до 11%) увеличил свою долю по выявленным случаям инфекции.

По состоянию на 31 мая в Сибирском федеральном округе зарегистрировано 15 392 случая. Это уже 3,8% от общероссийского количества. В Сибири рост заболеваемости продолжается, несмотря на успехи отдельных субъектов.