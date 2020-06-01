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Суперрекорд по заболевшим COVID-19 установили в Приангарье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области

Вспышка заболеваемости коронавирусом произошла в Иркутской области. За последние сутки медики выявили 210 вновь заразившихся, сообщила пресс-служба регионального правительства.

По данным оперативного штаба на утро понедельника, в Иркутской области прирост заразившихся коронавирусной инфекцией за последние сутки составил 210 человек. Общее количество забелевших составило 2189 человек, из них 964 вахтовика. За все время выздоровело 363 человека, 11 умерли.

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По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, в Иркутской области с 14 мая коронавирус охватил вахтовиков в Усть-Куте и на Вернинском месторождении. 

За май Иркутск дал второй по величине (после Тывы) прирост выявленных случаев COVID-19 — в 16,7 раза, с 1 апреля по 31 мая регион почти вдвое (с 6 до 11%) увеличил свою долю по выявленным случаям инфекции.

По состоянию на 31 мая в Сибирском федеральном округе зарегистрировано 15 392 случая. Это уже 3,8% от общероссийского количества. В Сибири рост заболеваемости продолжается, несмотря на успехи отдельных субъектов.

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Alhazred

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xumepa312

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xumepa312

Зачем мне лечиться? Мне в отличии от тебя не мерещатся всюду украинцы!

Woodnox

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Nik3316

это насколько же Америка отсталая была, что нам достаточно только пыль смахивать с "разработок многодесятилетней...