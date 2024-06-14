Проекты Фадеева вернутся: новые Глюкоза и Serebro

Максим Фадеев объявил о полноценном возвращении группы Serebro и возрождении проекта Глюк'оZа. Станут ли успешными новые «бывшие» продюсера и какие подробности о подопечных Фадеева уже известны?
Фадеев после творческой паузы снова взялся за работу. Но решил не создавать ничего с нуля, а поехать по «старым рельсам». Он возобновляет два проекта — группу Serebro и певицу Глюк'оZу.
Что известно о новом «Серебре»
В своем телеграм-канале Фадеев уточнил, что записал большое интервью о новых проектах, но оно пока не опубликовано в общем доступе.
На момент публикации известно, что работа по возрождению группы Serebro идет полным ходом: три солистки уже имеются, также в ближайших планах выпустить первый релиз девушек.
Новое Serebro пока перепевает репертуар старого «Серебра». В официальном телеграм-канале девичей группы есть видео, но лица певицы не показывают. По стилю группа соответствует предшественницам.
Что известно о новой Глюк'оZе
Новая Глюк'оZа выпустила свой первый релиз еще в апреле. Это песня «Мыши», где певица ругает Европу и грозиться дать ей ремнем по «опе».
Для новой Глюк'оZы команда Фадеева сделала новый аватар. Она стала более взрослой и стильной.
При этом Фадеев держит в тайне имя новой исполнительницы, которая скрывается за виртуальным образом.
В Сети ходили слухи, что новой артисткой проекта стала Инстасамка, но продюсер и певица эти слухи опровергли.
Что со старыми проектами
Старое «Серебро» официально завершило существование в 2019 году, когда из команды ушла Ольга Серябкина. Она продолжила сольную карьеру под своим именем, параллельно работая под псевдонимом Molly.
Другая солистка, Елена Темникова, тоже занимается сольной карьерой. А остальные участницы группы, которые периодически менялись, сошли с музыкального олимпа.
С Глюкозой все оказалось сложнее: певица Наталья Чистякова-Ионова продолжает выпускать песни в том же стиле, что и Глюкоза, при том, что Фадеев просит никак не ассоциировать ее с проектом.
Чтобы как-то разделить двух Глюкоз, продюсер создал на музыкальных площадках отдельную страницу своей артистки.
Когда ждать новинки
Фадеев пока не раскрывает даты, когда в Сети появятся новые релизы с участием его подопечных. Он обещает, что поклонники услышат новинки «скоро».
Судя по всему, в течение ближайших месяцев команда Фадеева будет активно делиться новостями о возрожденных музыкантах.