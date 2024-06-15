Сериал дня: «Мастер и Маргарита» с Ковальчук

Актриса Анна Ковальчук 15 июня отмечает день рождения, ей исполняется 47 лет. За актрисой закрепилось амплуа следователя Марии Швецовой из «Тайн следствия», но одной из главных ролей в карьере Ковальчук стала Маргарита в сериале по роману Михаила Булгакова.

В сериале, кроме Анны Кавальчук, снялись Александр Галибин (Мастер), Олег Басилашвили (Воланд), Владислав Галкин (Иван Бездомный), Александр Абдулов (Коровьев), Александр Филиппенко (Азазелло).

Сериал «Мастер и Маргарита» с Ковальчук в роли Маргариты вышел в 2005 году.

О сериале

«Мастер и Маргарита» 2005 года снял режиссер Владимир Бортко. В авторах сценария указан Михаил Булгаков и также Бортко.

Сериал состоит из десяти эпизодов. Общее время сериала — 500 минут или чуть больше восьми часов.

Сюжет соответствует роману Булгакова. События происходят в 1930-е годы. В Москве появляется загадочный иностранец, который представляется Воландом. Вместе с ним в жизнь советского города вторгается чертовщина и мистика, а прислуга этого господина сводит с ума обывателей и морочит им голову.

В события, связанные с Воландом, вплетается история писателя Ивана Бездомного и его возлюбленной Маргариты.

Параллельно всему рассказу развивается библейский сюжет про Иешуа Га-Ноцри и Понтия Пилата. Иешуа сыграл Сергей Безруков.

Отзывы на сериал «Мастер и Маргарита»

За почти 20 лет экранизация «Мастера и Маргариты» приобрела статус одного из лучших российских сериалов. Проект на момент публикации занимает 31 место в топе-250 «Кинопоиска». На этом же сайте у сериала оценка 8.1, а рейтинг IMDb составляет 7.50.

Оценивая сериал, критики отмечали актерскую игру. Так, хорошо передан накал страсти между Мастером и Маргаритой, музыка, декорации, костюмы героев.

Из актеров особенно выделяют Воланда в исполнении Олега Басилашвили. Критики писали, что вероятно, именно так и должен был выглядеть этот загадочный иностранец, если бы он существовал в реальности.