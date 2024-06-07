Короткие и увлекательные: какие сериалы посмотреть в дороге

Время отпусков. Пакуя в путешествие чемоданы, стоит запастись и тем, чем развлекать себя в дороге. В подборке «дорожных» сериалов российские телевизионные проекты 2024 года, которые займут не более восьми часов просмотра.

«Престиж»

Детектив, восемь серий по 48 минут, 18+

Действие сериала развернется в поселке Престиж, где живут чиновники, топ-менеджеры, оперные дивы со своими семьями и прислугой.

Привычное существование поселка прерывает убийство няни семьи Филимоновых. После инцидента соседи начинают смотреть друг на друга с подозрением.

Расследованием убийства занимается «королева местной полиции» Елизавета Егоровна. Она раскрывает некоторые тайны жильцов поселка и становится ясно, что мотивы для убийства есть абсолютно у каждого обитателя Престижа.

В сериале яркий актерский каст: Ирина Розанова, Юлия Снигирь, Вера Кинчева, Любовь Толкалина, Анна Уколова, Илья Любимов, Аскар Ильясов, Настасья Самбурская, Ирина Дубцова.

«Внутри убийцы»

Детектив, пять серий по 50 минут, 18+

Сериал снят по мотивам одноименного романа-бестселлера Майка Омера. Произведение переложено на русский лад, но события и детали в сериале и книге совпадают.

В центре сюжета лучший в своем деле профайлер Зоя Волгина. Ей поручают расследование серии убийств. Маньяк бальзамирует своих жертв и выставляет на обозрение как статуи. В напарники Волгина получает опытного специального сотрудника Следственного комитета Тимофея Волоха.

Фото: © кадр из фильма «Внутри убийцы»

У Волгиной и Волохова свои методы расследований, объединившись, они дополняют друг друга. Осложняет расследование тот факт, что Волгиной хорошо знаком почерк маньяка — много лет назад она уже сталкивалась с очень похожим преступников.

Главные роли в сериале исполнили Анастасия Евграфова и Тихон Жизневский.

«Артист с большой дороги»

Комедия, восемь серий по 48 минут, 16+

Главный герой сериала «Артист с большой дороги» — вор-рецидивист по кличке Артист. Он выходит из тюрьмы после третьего срока и решает завязать с криминальным прошлым.

Чтобы начать новую жизнь, ему нужно добраться до награбленного, которое он спрятал в тайнике в своем доме. Но там живут невестка и внуки Артиста. Чтобы забрать свои воровские трофеи, ему приходится вспомнить театральное прошлое и устроиться няней к собственным внукам.

Фото: © кадр из сериала «Артист с большой дороги»

Главную роль в сериале исполнил Юрий Стоянов. Также в проекте снялись Филипп Бледный, Юрий Ицков, Анна Глаубэ, Владислав Воробей, Антон Шаврин.

«Неверные»

Драма, восемь серий по 52 минуты, 18+

Главная героиня сериала «Неверные» — гениальный адвокат Ольга Шилковская. Она страдает алкогольной зависимостью и из-за этого лишается прав на самого дорогого человека в ее жизни — сына.

Шилковская обманом устраивается на работу в крупную адвокатскую фирму к бывшему однокурснику. После первого же дела она знакомится с влиятельным бизнесменом, дружба с которым запускает череду опасных событий.

Фото: © кадр из сериала «Неверные»

Весь сериал строится на том, как Шилковкая помогает своим клиентам в самых запутанных делах. Параллельно героиня борется с зависимостью, пытается распрощаться с детскими травмами и вернуть ребенка.

Главную роль в сериале «Неверные» исполняет Оксана Акиньшина. Также в главных ролях Егор Дружинин, Роман Евдокимов, Иван Добронравов, Мила Ершова.

«Калимба»

Детективная драма, восемь серий по 48 минут, 18+

По сюжету, амбициозный профессор психиатрии Виктор Мещерский проводит опасный психологический эксперимент, в рамках которого под ложным предлогом запирает в подвале жертв и их обидчиков, скрывая свои истинные цели.

В одном помещении вынуждены находиться бывший зависимый от запрещенных веществ, дилер, насильник, судья-инвалид, манипулятор, бунтарка, экс-врач и девушка с мыслями о самоубийстве.

Что произойдет с участниками эксперимента в ближайшее время, знает только ученый, затеявший свое странное исследование.

В роли профессора — Федор Бондарчук, другие роли исполнили Алена Михайлова, Сергей Гармаш, Петр Скворцов, Елизавета Шакира, Сергей Горошко, Константин Плотников, Юлия Волкова, Дмитрий Воробьев.

«Первый класс»

Комедия, восемь серий по 38 минут, 18+

Комедийная мелодрама рассказывает о подругах, которые вступают на тропу войны в борьбе за место в элитной школе для своих детей. В конфликте участвуют жена миллионера, бедная интеллектуалка и упорная карьеристка.

Фото: © кадр из сериала «Первый класс»

Таня, Аня и Лена дружили семьями, пока дело не дошло до поступления их детей в первый класс. Каждая из мам хочет отдать ребенка в лучшую школу города «Культурное наследие». Но в ней осталось только одно место. Ведя игру без принципов, три подруги превращаются в соперниц, аферисток и королев интриг.

Роли мам первоклассников исполнили Юлия Хлынина, Марина Васильева и Анна Чиповская.

«Красные линии»

Драма, шесть серий по 48 минут, 18+

Сериал «Красные линии» — спин-офф сериала «Бывшие», где речь пойдет о героине из второго сезона, писательнице Тете Лене. Исполнила эту роль певица Полина Гагарина.

В сериале «Красные линии» предстает еще никому неизвестная Лена Огурцова из небольшого города. Она много лет писала свой первый роман и его издание — ее единственный шанс на свободу.

Героиня пытается вырваться из отношений с жестоким мужем. Обретя надежду на новую жизнь, девушка становится жертвой своего кумира.