Короткие и увлекательные: какие сериалы посмотреть в дороге

Время отпусков. Пакуя в путешествие чемоданы, стоит запастись и тем, чем развлекать себя в дороге. В подборке «дорожных» сериалов российские телевизионные проекты 2024 года, которые займут не более восьми часов просмотра.
«Престиж»
Детектив, восемь серий по 48 минут, 18+
Действие сериала развернется в поселке Престиж, где живут
чиновники, топ-менеджеры, оперные дивы со своими семьями и прислугой.
Привычное существование поселка прерывает убийство няни
семьи Филимоновых. После инцидента соседи начинают смотреть друг на друга с подозрением.
Расследованием убийства занимается «королева местной полиции»
Елизавета Егоровна. Она раскрывает некоторые тайны жильцов поселка и становится
ясно, что мотивы для убийства есть абсолютно у каждого
обитателя Престижа.
В сериале яркий актерский каст: Ирина Розанова, Юлия Снигирь,
Вера Кинчева, Любовь Толкалина, Анна Уколова, Илья Любимов, Аскар Ильясов, Настасья
Самбурская, Ирина Дубцова.
«Внутри убийцы»
Детектив, пять серий по 50 минут, 18+
Сериал снят по мотивам одноименного романа-бестселлера Майка
Омера. Произведение переложено на русский лад, но события и детали в
сериале и книге совпадают.
В центре сюжета лучший в своем деле профайлер Зоя
Волгина. Ей поручают расследование серии убийств. Маньяк бальзамирует своих жертв и выставляет на обозрение как статуи. В
напарники Волгина получает опытного специального сотрудника Следственного
комитета Тимофея Волоха.
У Волгиной и Волохова свои методы расследований, объединившись, они дополняют друг друга. Осложняет расследование тот факт, что Волгиной хорошо знаком почерк маньяка — много лет назад она уже сталкивалась с очень похожим преступников.
Главные роли в сериале исполнили Анастасия Евграфова и Тихон Жизневский.
«Артист с большой дороги»
Комедия, восемь серий по 48 минут, 16+
Главный герой сериала «Артист с большой дороги» — вор-рецидивист
по кличке Артист. Он выходит из тюрьмы после третьего срока и решает
завязать с криминальным прошлым.
Чтобы начать новую жизнь, ему нужно добраться
до награбленного, которое он спрятал в тайнике в своем
доме. Но там живут невестка и внуки Артиста. Чтобы забрать свои воровские трофеи, ему приходится вспомнить театральное
прошлое и устроиться няней к собственным внукам.
Главную роль в сериале исполнил Юрий Стоянов. Также в проекте снялись Филипп Бледный, Юрий Ицков, Анна Глаубэ, Владислав Воробей, Антон Шаврин.
«Неверные»
Драма, восемь серий по 52 минуты, 18+
Главная героиня сериала «Неверные» — гениальный адвокат Ольга
Шилковская. Она страдает алкогольной зависимостью и из-за этого лишается прав на самого
дорогого человека в ее жизни — сына.
Шилковская обманом устраивается на работу в крупную
адвокатскую фирму к бывшему однокурснику. После первого же дела она знакомится
с влиятельным бизнесменом, дружба с которым запускает череду опасных событий.
Весь сериал строится на том, как Шилковкая помогает своим клиентам в самых запутанных делах. Параллельно героиня борется с зависимостью, пытается распрощаться с детскими травмами и вернуть ребенка.
Главную роль в сериале «Неверные» исполняет Оксана Акиньшина. Также в главных ролях Егор Дружинин, Роман Евдокимов, Иван Добронравов, Мила Ершова.
«Калимба»
Детективная драма, восемь серий по 48 минут, 18+
По сюжету, амбициозный профессор психиатрии Виктор Мещерский
проводит опасный психологический эксперимент, в рамках которого
под ложным предлогом запирает в подвале жертв и их обидчиков,
скрывая свои истинные цели.
В одном помещении вынуждены находиться бывший зависимый от
запрещенных веществ, дилер, насильник, судья-инвалид, манипулятор, бунтарка,
экс-врач и девушка с мыслями о самоубийстве.
Что произойдет с участниками эксперимента в ближайшее время,
знает только ученый, затеявший свое странное исследование.
В роли профессора — Федор Бондарчук, другие роли исполнили Алена
Михайлова, Сергей Гармаш, Петр Скворцов, Елизавета Шакира, Сергей Горошко, Константин
Плотников, Юлия Волкова, Дмитрий Воробьев.
«Первый класс»
Комедия, восемь серий по 38 минут, 18+
Комедийная мелодрама рассказывает о подругах, которые
вступают на тропу войны в борьбе за место в элитной школе для своих детей. В
конфликте участвуют жена миллионера, бедная интеллектуалка и упорная
карьеристка.
Таня, Аня и Лена дружили семьями, пока дело не дошло до
поступления их детей в первый класс. Каждая из мам хочет отдать ребенка в
лучшую школу города «Культурное наследие». Но в ней осталось только одно место.
Ведя игру без принципов, три подруги превращаются в соперниц, аферисток и
королев интриг.
Роли мам первоклассников исполнили Юлия Хлынина, Марина Васильева и Анна Чиповская.
«Красные линии»
Драма, шесть серий по 48 минут, 18+
Сериал «Красные линии» — спин-офф сериала «Бывшие», где речь
пойдет о героине из второго сезона, писательнице Тете Лене. Исполнила эту роль
певица Полина Гагарина.
В сериале «Красные линии» предстает еще никому неизвестная Лена Огурцова из небольшого
города. Она много лет писала свой первый роман и его издание — ее
единственный шанс на свободу.
Героиня пытается вырваться из отношений с жестоким
мужем. Обретя надежду на новую жизнь, девушка становится жертвой своего
кумира.