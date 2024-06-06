Фильм дня: «Пушкин. Последняя дуэль»

Пушкинский день в России проходит 6 июня — это дата рождения Александра Пушкина. О поэте снято несколько фильмов, но ярче всего его жизнь показали в фильме «Пушкин. Последняя дуэль» с Сергеем Безруковым в главной роли.

Александр Пушкин родился 6 июня 1799 года. Умер после смертельного ранения в дуэли с Жоржем Дантесом 29 января 1837 года.

Биографическая драма, 2006 год, режиссер — Наталья Бондарчук, 12+

В ролях: Сергей Безруков, Анна Снаткина, Виктор Сухоруков, Евгений Стычкин

Фильм «Пушкин. Последняя дуэль» охватывает период, предшествующий дуэли между великим русским поэтом и офицером кавалергардского полка Дантесом, саму дуэль, смерть Пушкина и тайное расследование этого трагического события.

Сюжет

27 января на Черной речке состоялась дуэль между Александром Пушкиным и Жоржем Дантесом, исход которой оказался смертельным для поэта. Светские сплетни и интриги обострили обстановку вокруг семьи Пушкина. Апогеем этой войны в высшем обществе Петербурга стала серия анонимных писем, порочащих имя Натальи Николаевны Пушкиной.

Даже друзья поэта были втянуты в грязные сети заговора. Узнав о содержании анонимок, император Николай I усмотрел в них не только оскорбление семьи Пушкиных, но и клевету на царское семейство.

Секретное дело император поручает вести начальнику корпуса жандармов тайной канцелярии сыска Дубельту. Третьему отделению удается узнать многое: в каких отношениях состояла жена поэта с его убийцей, и кто являлся возможным автором анонимок.

Почему стоит посмотреть

Фильм определенно заслуживает внимания, поскольку картина снята не только с художественной целью, но и с целью провести документальную реконструкцию гибели поэта.

В фильме ярко и детально показана сама дуэль — выстрел в Пушкина, его медленная смерть. Эти эпизоды составляют начало истории «Пушкин. Последняя дуэль».

Зрители отмечают, как красочно и достоверно в картине представлена атмосфера того времени: балы, приемы, декорации, костюмы, пейзажи зимнего Петербурга.

Также положительную оценку критики и зрители дали актерскому составу — Безруков сумел вжиться в образ Пушкина: чтение стихов с музыкальным сопровождением у памятника Петру I, последние дни жизни Пушкина, его агония длиной в два дня заставляют сопереживать. А Анна Снаткина, сыгравшая Наталью Гончарову, отлично воплотила героиню той эпохи.