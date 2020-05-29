Новосибирск поставил новый антирекорд заражения COVID-19

Новосибирск поставил новый антирекорд заражения коронавирусом, за сутки заболело 103 человека, сообщает оперативный штаб региона.

По данным оперативного штаба на утро 29 мая в Новосибирской области за сутки зафиксировано 103 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. 62 пациента выписаны после отрицательных результатов контрольных тестов.

Всего в регионе зарегистрировано 2596 случаев COVID-19, в том числе инфицированы 157 детей. 1017 человек выздоровели, 31 пациент умер. В отделениях реанимации находятся 62 человека. На ИВЛ – 18 пациентов.

В Новосибирской области режим самоизоляции продлен до 30 июня. При этом организациям разрешили не обслуживать людей без масок.