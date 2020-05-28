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Геймплей новой The Last of Us показали на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: BagoGames / Attribution License

Компания Sony провела презентацию The Last of Us Part II, разработчики из студии Naughty Dog подробнее рассказали о сюжете игры, а также продемонстрировали 20-минутый геймплей.

The Last of Us Part II получит самый крупный мир за всю историю студии, рассказал творческий руководитель проекта Нил Дракманн. Игроки получат дополнительные возможности перемещения по локациям.

Например, протагонисты смогут спускаться с возвышенностей по веревкам, а также ездить на лошадях и моторных лодках. Основной сюжет второй части The Last of Us будет разворачиваться в развалинах Сиэтла, однако главной героине Элли предстоит побывать в других частях США.

Противниками главных героев станут представители нескольких группировок и зараженные, включая новых мутантов. Например, кроме хорошо известных щелкунов появились сталкеры, нападающие из засады, а также шаркуны — бронированные монстры, выпускающие яд.

Чтобы выжить, игроку придется сражаться скрытно, однако бесконечно прятаться не выйдет — у врагов будут собаки-следопыты. В некоторых эпизодах Элли будут помогать спутники, которые владеют оружием ближнего и дальнего боя.

Выход The Last of Us Part II запланирован на 19 июня 2020 года. Игра появится эксклюзивно на PlayStation 4. Первая часть игры стала одной из самых успешных в истории консоли и собрала множество наград.

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