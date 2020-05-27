Путин утвердил новые меры поддержки россиян

Президент России Владимир Путин утвердил ряд дополнительных решений, направленных на поддержку россиян в период пандемии, сообщается на сайте Кремля. Ранее предложения были озвучены на совещании по ситуации на рынке труда.

Глава государства поддержал выплату утроенного минимального пособия по безработице в период с 1 мая — данная мера будет действовать три месяца. Кроме этого, выплата пособия по безработице будет продлена на три месяца тем, кто лишился права на выплату в пандемию.

«Детские» доплаты в 3 тысячи рублей теперь распространяются на тех, кто потерял работу до 1 марта. Также государство будет выплачивать индивидуальным предпринимателям, закрывшим свое дело, максимальное пособие по безработице в 12 130 рублей.

На совещании премьер-министр России Михаил Мишустин предлагал увеличить размер пособия по безработице для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса. Однако данная мера поддержки в итоге не вошла в окончательный список.