Новосибирск поставил антирекорд по числу заболевших, за сутки коронавирусом заразился 91 человек, сообщает оперативный штаб региона.

По данным оперативного штаба на 27 мая в Новосибирской области за сутки лабораторно подтверждены 97 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это самое большое количество заражений в регионе за все время пандемии. 11 пациентов выписали с выздоровлением. Умерла пациентка, ей было 64 года.

Всего в регионе зарегистрировано 2397 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 144 ребенка. 902 человека выздоровели, 31 пациент умер. В отделениях реанимации находятся 64 человека. На ИВЛ – 21 пациент.