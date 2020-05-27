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Новосибирск поставил антирекорд по числу заболевших

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Новосибирск поставил антирекорд по числу заболевших, за сутки коронавирусом заразился 91 человек, сообщает оперативный штаб региона.

По данным оперативного штаба на 27 мая в Новосибирской области за сутки лабораторно подтверждены 97 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это самое большое количество заражений в регионе за все время пандемии. 11 пациентов выписали с выздоровлением. Умерла пациентка, ей было 64 года.

Всего в регионе зарегистрировано 2397 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 144 ребенка. 902 человека выздоровели, 31 пациент умер. В отделениях реанимации находятся 64 человека. На ИВЛ – 21 пациент.

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Топ комментариев

Иркут 69

Вообще без разницы на его здоровье... Совершенно фиолетово 👎

Archangel3339

Гапром, Роснефть, Лукойл и т.д. "мечты сбываются...", но только для самих сырьевых пиявок.

Gargas

Всё для народа, чтобы цены на заправках не упали, а то начнут понимаешь дешево заправляться ,ездить куда...

paramedic

Да он прям гений!Надо бы лодкой наградить этого депутата.

xarakire

Правительство до 1 октября запретило ввоз в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, а также некоторых...