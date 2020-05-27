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Новосибирск посчитал упавшие от ветра деревья и остановки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sibnet.ru

Власти определили, что из-за сильного ветра во вторник в Новосибирске произошло 89 происшествий, пострадали четыре человека, сообщает пресс-центр мэрии.

В связи с ухудшением погодных условий 26 мая в Новосибирске произошло 89 происшествий. Сообщается о 52 упавших деревьях и ветках, четырех столбах электропередач, одном светофоре, 24 обрывах воздушных линий электропередач. Порывами ветра снесено три остановочных павильона, с кровель сорвано три листа, повреждена одна металлическая конструкция и фасад здания.

В Ленинском районе на улице Костычева, 13 на крышу двухэтажного дома упало дерево – одна из квартир непригодна для проживания. Администрация района оперативно нашла временное жилье и переселила жильцов. Спасатели МАСС убрали и распилено дерево. Районная администрация организовала ремонт крыши.

По адресу: 2-й Амурский переулок, 25 сорвало крышу частного дома. Жильцы разместились у родственников. Во время бури пострадали четыре человека, всем оказана медицинская помощь.

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