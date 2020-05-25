Пескова выписали из больницы после коронавируса

Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова выписали из больницы. Ранее Песков сообщил журналистам, что заболел коронавирусной инфекцией.

Жена Пескова Татьяна Навка рассказала изданию Daily Storm, что еще около недели они с мужем будут находиться на домашнем карантине. Навка подчеркнула, что сейчас все члены ее семьи чувствуют себя хорошо.

22 мая Песков рассказал журналистам, что до сих пор находится в больнице, хотя днем ранее его жену выписали из больницы. Супруга пресс-секретаря главы государства в своем Instagram отмечала, что у нее заболевание протекает не так сложно, как у Пескова.

Из высокопоставленных российских чиновников коронавирусом переболели несколько министров: премьер Михаил Мишустин, глава Минобрнауки Валерий Фальков и министр культуры Ольга Любимова.