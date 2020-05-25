Роспотребнадзор рассказал о влиянии алкоголя на коронавирус

Употребление алкоголя связывают с развитием широкого спектра заболеваний, повышающих уязвимость людей перед коронавирусной инфекцией, говорится на сайте Роспотребнадзора.

«Страх и дезинформация привели к появлению опасного мифа о том, что употребление алкогольных напитков с высоким содержанием спирта может убивать вирус, вызывающий COVID-19. Это не так. Употребление любых алкогольных напитков связано с рисками для здоровья, но употребление этилового спирта (этанола), в особенности разбавленного метанолом, может привести к тяжелым последствиям для здоровья, в том числе к смертельному исходу», — сказано в сообщении ведомства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Почему похмелье побеждает: ошибки самолечения

Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) напоминает о том, что употребление алкоголя не защищает от нового коронавируса COVID-19.

«Употребление алкоголя связывают с развитием широкого спектра инфекционных и неинфекционных заболеваний и нарушений психического здоровья, которые могут повышать уязвимость людей перед COVID-19. В частности, алкоголь негативно влияет на иммунную систему организма и повышает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья», — предостерегает Роспотребнадзора.

Следовательно, людям необходимо сводить к минимуму употребление алкоголя в любых ситуациях, а в особенности в условиях пандемии COVID-19, отметили в ведомстве.