Почему похмелье побеждает: ошибки самолечения

В новогодние праздники в аптеках традиционно скупают аспирин, противорвотное и активированный уголь — россияне активно борются с похмельем. Но некоторые популярные способы ошибочны и могут только навредить. Врачи рассказали — какие самые распространенные ошибки в «лечении» похмелья, и как эффективней всего восстановить нормальное самочувствие на утро после застолья.

Чтобы похмелье не наступило совсем, нужно не превышать критическую дозу (поскольку похмелье — отравление организма алкоголем). Доза алкоголя для взрослого мужчины за время застолья не более 40-50 грамм этанола, рассказывал ранее главный нарколог Новосибирской области Равиль Теркулов. Это 120-150 грамм крепкого алкоголя и примерно в 2-2,5 раз больше вина.

Но большинство не в состоянии удержаться, особенно на длинных выходных, и выпивают намного больше нормы. В итоге начало января — время национального похмелья.

Почему так плохо во время похмелья?

Утром после вечеринки многие не в состоянии даже просто встать. Это связано с несколькими факторами, в том числе со смешением в кишечнике системе большого объема различных продуктов, которое затрудняет переваривание, усвоение, начинается брожение и другие нежелательные процессы.

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Под воздействием алкоголя почки перерабатывают меньше жидкости, а она необходима для нейтрализации алкоголя. Организм мобилизирует всю воду, забирая ее из кровеносного русла. Это приводит к повышению артериального давления, происходит отек тканей головного мозга, в итоге — головная боль.

Форменные элементы крови эритроциты (красные кровенные тельца, передающие кислород тканям) начинают слипаться и нарушается передача кислорода тканям. Начинается кислородное голодание клеток... Также это фактор риска образования тромбов.

«В частности алкоголь начинает меньше обезвреживаться и накапливаться продукт его не полного распада — уксусный альдегид. Он является ядом для организма», — прокомментировал Sibnet.ru врач клинической фармакологии Андрей Кондрахин.

Ошибки в аптечке

Все врачи в один голос твердят, главная ошибка — лечить похмелье новой порцией алкоголя. Это может усугубить проблему и перейти в запой, лечить который гораздо сложнее.

«Не стоит покупать аспиринсодержащие препараты, потому что желудок раздражен и может появиться гастрит или даже кровотечение», — говорил в интервью «Интерфаксу» главный нарколог России Евгений Брюн.

Противорвотные препараты лучше не применять, так как есть опасность повторного отравления содержимым желудка, который не очистился, отметил Кондрахин.

«В этот период нужно воздержаться от приема психотропных и снотворных препаратов, есть риск не проснуться», — добавил собеседник.

Также бесполезно пить холодную воду. Попадая в желудок, она должна согреться и только потом попасть в кишечник, где и будет всасываться. Употребление крепкого чая или кофе также противопоказано при похмелье.

«Не стоит пытаться принимать горячий душ или ходить в сауну, баню. Большинство людей могут не подозревать, что у них повышенное кровяное давление. И в экстремальных условиях повышенной температуры, да еще при обезвоживании, возрастают риски инфаркта и инсульта», — предупредил врач.

Окунаться в прорубь без соответствующей подготовки также опасно, можно быстро переохладится и это приведет к спазму мышц ног.

Неоднозначно Кондрахин оценил специализированные противопохмельные препараты, в которых чаще всего содержится аспирин и витамин С. Препараты по-разному действуют на организм и способны, например, снять головную боль, боль в мышцах («Алка-зельцер», «Алка-прим») и ускорить выведение этанола ( «Зорекс», «Антипохмелин», «Морнинг каре»), что снижает поступление недоокисленных продуктов распада этанола.

«Но эти препараты только снимают последствия, симптомы похмелья, а главная причина — это интоксикация (отравление) организма. И нужно время для того, чтобы все восстановилось. По этой причине самое главное и первое — это принять сорбенты», — сказал Кондрахин.

Что поможет от похмелья?

«Чаще всего покупают сорбенты: на первом месте всегда активированный уголь, затем "Энтеросгель", "Смекта". Действительно, применять адсорбенты это правильный путь, чтобы снизить интоксикацию», — сказал медик.

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Сорбенты заберут на себя все токсические продукты распада алкоголя и пищи, которая тоже вносит лепту в ухудшение состояния, так как алкоголь полностью в ней растворяется. Затем врач советует лечь и тепло укрыться. Употреблять воду с бикарбонатами — «Боржоми», «Нарзан», «Новотерская целебная».

«Обязательно нужно запустить желудочно-кишечный тракт и это куриный бульон. При улучшении состояния переходим к обычному рациону, но избегаем острого, солений, копченостей. Они усилят неприятные ощущения в желудке. Лучше употреблять пищу, богатую жирами — яичница, сметана, ряженка», — посоветовал собеседник.

Главный нарколог РФ также порекомендовал для снятия симптомов есть кисломолочные продукты, крепкий бульон-суп, капустный рассол, и принимать аптечные препараты янтарной кислоты.

А нарколог Инна Анкудинова посоветовала пить мочегонный чай или травяной сбор «Антипохмелин», в котором содержится зверобой.