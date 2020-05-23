«Аллигатор Гитлера» умер в зоопарке Москвы

Аллигатор Сатурн, которого якобы любил нацистский лидер Адольф Гитлер, умер в возрасте 84 лет, сообщается на сайте Московского зоопарка.

Сатурн родился в США в 1936 году, после чего его передали в Берлинский зоопарк, который регулярно посещал фюрер. Животное сбежало 23 ноября 1943 года после бомбардировки, его нашли только в 1946 году, когда война закончилась.

Аллигатора передали СССР, следующие 74 года он находился в Московском зоопарке. СМИ публиковали популярную легенду о том, что Сатурн в свое время жил личном зверинце Гитлера, однако доказательств этому нет.

«Сатурн для нас — это целая эпоха. В этом нет ни малейшего преувеличения. Он пришел после Победы — и встретил с нами ее 75-летие. Это большое счастье, что каждый из нас мог взглянуть ему в глаза, просто тихо побыть рядом. Он видел многих из нас детьми», — говорится в сообщении.

В среднем аллигаторы живут 40-50 лет, поэтому Сатурн был настоящим долгожителем. Отмечается, что он был разборчив в еде, а также любил массаж щеткой. Кроме этого, животное запоминало людей, которые за ним ухаживали.