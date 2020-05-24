Фильм дня: «Ванильное небо»

Фантастическая драма «Ванильное небо» с Томом Крузом в главной роли отвечает на один из самых важных вопросов для человека: что такое счастье? «Ванильное небо» стало ремейком фильма 1997 года Алехандро Аменабара «Открой глаза».

США, 2001 год, режиссер Кэмерон Кроу, 16+

В главных ролях: Том Круз, Пенелопа Крус, Кэмерон Диас и Курт Расселл.

Цитата из фильма: «Однажды ты узнаешь, что такое настоящая любовь, она и горькая, и сладкая; я думаю, горечь для того, чтобы лучше оценить сладость».

Сюжет фильма закручен вокруг жизни успешного богача Дэвида Эймса. Он пользуется всеми благами жизни, гуляет на вечеринках, катается на дорогих машинах, у него красивая подружка и влиятельные друзья.



Однажды он знакомится с необычной и таинственной девушкой, которая меняет его жизнь. После скандала с уже бывшей возлюбленной он попадает в автокатастрофу, которая уродует его лицо. Дэвид сталкивается с другой реальностью.

Мелодрама стала в какой-то степени классикой жанра: главные роли исполнили артисты, которые в это время находились на пике карьеры, а сюжет заставляет задуматься о важных для человека чувствах — любви и счастье.

Для Пенелопы Крус «Ванильное небо» стало повторением одной роли. В ремейке Аменабара она тоже сыграла Софию Серрано. А Курт Расселл, исполнивший роль доктора Кертис Маккейб, согласился сниматься в мелодраме, даже не читая сценария.

Считается, что в фильме содержится 428 отсылок к различным культурным явлениям: книгам и фильмам. Например, в спальне Дэвида висит плакат к фильму Франсуа Трюффо «Жюль и Джим», в сюжете мелькают кадры из фильма Роберта Маллигана «Убить пересмешника», а название «Ванильное небо» отсылает к одноименной картине Клода Моне, которая по сценарию находится в коллекции главного героя.

Фильм получил хорошую оценку критиков, но народную любовь заслужил за песню Пола Маккартни «Vanilla Sky» («Ванильное небо»). Мелодрама даже была номинирована в музыкальной категории на «Оскар». Рейтинг фильма IMDb: 6.90.