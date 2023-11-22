Фильм дня: «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе»

Президент США Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года. По официальной версии, убийство совершил преступник-одиночка Ли Харви Освальд, но есть и другие мнения. О событиях рокового дня и расследовании преступления рассказано в фильме «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе» режиссера Оливера Стоуна.

Главную роль в фильме «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе» 1991 года сыграл Кевин Костнер. Он перевоплотился в Джима Гаррисона — окружного прокурора Нового Орлеана, который принял участие в расследовании убийства.

Сюжет «Выстрелов в Далласе»

Фильм начинается с отрывка выступления уходящего с поста в 1961 году президента США Дуайта Эйзенхауэра, а также описанием деятельности Джона Кеннеди, — которая, по мнению Стоуна, и привела к его убийству.

Вступление Эйзенхауэра заканчивается реконструкцией сцены убийства Кеннеди 22 ноября 1963 года в Далласе.

Основное повествование сосредоточено на расследовании, к которому приступает прокурор Джим Гаррисон. Он и его команда, желая помочь правительству, начинают «разрабатывать» версии и даже задерживают нескольких потенциальных соучастников преступления.

После того как официально подозреваемый в убийстве президента Ли Харви Освальд (Гэри Олдмен) сам гибнет от выстрела Джека Руби, Гаррисон закрывает расследование, но вся история продолжает казаться ему подозрительной.

Спустя три года, в 1967 году, Гаррисон возобновляет расследование после знакомства с отчетом Комиссии Уоррена. Читая документ, прокурор обнаруживает множество ошибок и небрежностей в ведении следствия.

Последствия

Фильм получил полярные отзывы: до выхода на экраны его раскритиковали за подход режиссера к теме. Но со временем картина набрала высокий рейтинг среди зрителей — «Выстрелы в Даллосе» имеют 84% положительных оценок на сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes, а рейтинг IMDb: 8.00.

При этом у фильма две статуэтки «Оскара»: за лучшую операторскую работу и лучший монтаж. Также картину номинировали на «Оскар» как лучший фильм.

В 1992 году, после выхода фильма, конгресс постановил изучить засекреченные материалы по вопросу открытия к ним доступа. Все записи, связанные с убийством Кеннеди, обещают сделать достоянием общественности в 2029 году.

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