НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Фильм дня: «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе»

Источник:
Sibnet.ru
187 0
Кадр из фильма «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе»
Фото: © кадр из фильма «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе»
Президент США Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года. По официальной версии, убийство совершил преступник-одиночка Ли Харви Освальд, но есть и другие мнения. О событиях рокового дня и расследовании преступления рассказано в фильме «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе» режиссера Оливера Стоуна.

Главную роль в фильме «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе» 1991 года сыграл Кевин Костнер. Он перевоплотился в Джима Гаррисона — окружного прокурора Нового Орлеана, который принял участие в расследовании убийства.

Сюжет «Выстрелов в Далласе»

Фильм начинается с отрывка выступления уходящего с поста в 1961 году президента США Дуайта Эйзенхауэра, а также описанием деятельности Джона Кеннеди, — которая, по мнению Стоуна, и привела к его убийству.

Вступление Эйзенхауэра заканчивается реконструкцией сцены убийства Кеннеди 22 ноября 1963 года в Далласе.

Основное повествование сосредоточено на расследовании, к которому приступает прокурор Джим Гаррисон. Он и его команда, желая помочь правительству, начинают «разрабатывать» версии и даже задерживают нескольких потенциальных соучастников преступления.

После того как официально подозреваемый в убийстве президента Ли Харви Освальд (Гэри Олдмен) сам гибнет от выстрела Джека Руби, Гаррисон закрывает расследование, но вся история продолжает казаться ему подозрительной.

Спустя три года, в 1967 году, Гаррисон возобновляет расследование после знакомства с отчетом Комиссии Уоррена. Читая документ, прокурор обнаруживает множество ошибок и небрежностей в ведении следствия.

Последствия

Фильм получил полярные отзывы: до выхода на экраны его раскритиковали за подход режиссера к теме. Но со временем картина набрала высокий рейтинг среди зрителей — «Выстрелы в Даллосе» имеют 84% положительных оценок на сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes, а рейтинг IMDb: 8.00.

При этом у фильма две статуэтки «Оскара»: за лучшую операторскую работу и лучший монтаж. Также картину номинировали на «Оскар» как лучший фильм.

В 1992 году, после выхода фильма, конгресс постановил изучить засекреченные материалы по вопросу открытия к ним доступа. Все записи, связанные с убийством Кеннеди, обещают сделать достоянием общественности в 2029 году.

Фотосессия обнаженной Мэрилин Монро в морге: правда или нет

Еще по теме
Фильм «Капитан Марвел 2» стартовал в кинотеатрах России
Нолан призвал зрителей покупать фильмы на физических носителях
Голливудские фильмы стали лидерами проката в СНГ без России
Вышел трейлер второго сезона про альтернативных героев Marvel
смотреть все
Культгид #Кинематограф #Фильм дня
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ссора 12-летних подростков в Ачинске закончилась убийством
Ваня Дмитриенко остановил концерт в Иркутске из‑за фанатки
El Pais раскрыла весь ужас положения ВСУ в Авдеевке
Зеленский заявил об угрозе нового майдана на Украине
Обсуждение (0)
О самом главном
Семь правил флирта на первом свидании без секса
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Опасный газлайтинг: как распознать манипуляции в отношениях
Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Как язык тела выдает вруна
Все статьи
Самое обсуждаемое
36
Песков оценил угрозы Киева в адрес Путина одной фразой
34
Адам Кадыров получил орден за трудовую доблесть
32
Российские дроны оставили без света более 400 украинских городов
31
El Pais раскрыла весь ужас положения ВСУ в Авдеевке
30
Шеф Пентагона заявил, что для Украины у него «чудо‑оружия» нет