Фильм дня: «Калашников»

Фильм «Калашников» режиссера Константина Буслова рассказывает историю советского конструктора стрелкового оружия. Лента основана на реальной биографии легендарного Михаила Калашникова.

Михаил Калашников — советский и российский конструктор, создатель всемирно известного автомата Калашникова — родился 10 ноября 1919 года и умер 23 декабря 2013 года в возрасте 94 лет. Профессиональную «оружейную» деятельность продолжал до 2012 года, пока серьезно не заболел.

Создатели фильма рассказывали, что сценарий фильма «Калашников» писался на основании мемуаров конструктора, документов и воспоминаний знавших его людей.

При этом картина не является документальной, поскольку художественный жанр оставил место определенным допущениям в биографии конструктора и собирательным образам.

Сюжет

Действие фильма начинается с участия Михаила Калашникова в Великой Отечественной войне. Но этим события уделено мало времени, вскоре старшего сержанта отправляют в госпиталь после ранения, а затем он отправляется домой.

После госпиталя Калашников, который и до войны увлекался конструированием оружия, начинает реализовывать свою мечту, добивается участия во всесоюзных оружейных конкурсах, где на равных конкурирует с ведущими изобретателями.

Роль Михаила Калашникова в фильме исполнил актер Юрий Борисов. Также в картине снялись Ольга Лерман, Артур Смольянинов (признан иноагентом в России, включен в перечень террористов и экстремистов), Эльдар Калимулин, Виталий Хаев.

Достоверность и вымысел

Особенно трепетно разработчики фильма отнеслись к воссозданию процесса разработки вооружения. Эксклюзивно для фильма заводские мастера на основе исторических чертежей изготовили раритетное оружие.

Образ возлюбленной и будущей жены Калашникова Катерины Моисеевой получился собирательный и не совсем достоверный. Некоторые моменты работы над оружием показаны поверхностно.

Кинокритики оценивают фильм «Калашников» положительно. Рейтинг военной биографической драмы на IMDb: 6.60, на «Кинопоиске» картину оценили на 7,8 из 10.