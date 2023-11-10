НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Фильм дня: «Калашников»

Источник:
Sibnet.ru
304 1
Фото: © кадр из фильма «Калашников»
Фильм «Калашников» режиссера Константина Буслова рассказывает историю советского конструктора стрелкового оружия. Лента основана на реальной биографии легендарного Михаила Калашникова.

Михаил Калашников — советский и российский конструктор, создатель всемирно известного автомата Калашникова — родился 10 ноября 1919 года и умер 23 декабря 2013 года в возрасте 94 лет. Профессиональную «оружейную» деятельность продолжал до 2012 года, пока серьезно не заболел. 

Создатели фильма рассказывали, что сценарий фильма «Калашников» писался на основании мемуаров конструктора, документов и воспоминаний знавших его людей.

При этом картина не является документальной, поскольку художественный жанр оставил место определенным допущениям в биографии конструктора и собирательным образам.

Сюжет

Действие фильма начинается с участия Михаила Калашникова в Великой Отечественной войне. Но этим события уделено мало времени, вскоре старшего сержанта отправляют в госпиталь после ранения, а затем он отправляется домой.

После госпиталя Калашников, который и до войны увлекался конструированием оружия, начинает реализовывать свою мечту, добивается участия во всесоюзных оружейных конкурсах, где на равных конкурирует с ведущими изобретателями.

Роль Михаила Калашникова в фильме исполнил актер Юрий Борисов. Также в картине снялись Ольга Лерман, Артур Смольянинов (признан иноагентом в России, включен в перечень террористов и экстремистов), Эльдар Калимулин, Виталий Хаев.

Достоверность и вымысел

Особенно трепетно разработчики фильма отнеслись к воссозданию процесса разработки вооружения. Эксклюзивно для фильма заводские мастера на основе исторических чертежей изготовили раритетное оружие.

Образ возлюбленной и будущей жены Калашникова Катерины Моисеевой получился собирательный и не совсем достоверный. Некоторые моменты работы над оружием показаны поверхностно.

Кинокритики оценивают фильм «Калашников» положительно. Рейтинг военной биографической драмы на IMDb: 6.60, на «Кинопоиске» картину оценили на 7,8 из 10.

Еще по теме
Гендиректор HBO рассказал о спин‑оффах «Игры престолов»
Кто спасет киновселенную Marvel?
Голливудские актеры прекратили забастовку
Российский фильм «Чувства Анны» вышел в прокат
смотреть все
Культгид #Кинематограф #Фильм дня
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Убийцу студентки Веры Пехтелевой помиловали
Обзор скидок на Ali, Ozon и Wildberries «11.11»
Ученые показали настоящее лицо неандертальца
Украинское контрнаступление полностью остановлено
Обсуждение (1)
Картина дня
Стала известна вероятная дата прямой линии с Путиным
Самолет Ан‑2 пропал на Чукотке
Шестая награда нашла сына Кадырова Адама
Израиль впервые применил внеатмосферную систему ПРО
Самое обсуждаемое
49
Украинское контрнаступление полностью остановлено
36
Американский профессор назвал единственный шанс спасти Украину
34
Ядерные силы КНДР назвали сильнейшими в мире
33
Сын Кадырова получил пятую награду за месяц
28
Стратосферный ударный комплекс получит российская армия