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Фильм дня: «Дыхание» про борьбу с COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Дыхание»
Закрытые магазины, безлюдные улицы и QR-коды остались позади, но не так давно мир был поражен пандемией коронавируса. Все началось 17 ноября 2019 года. Именно тогда к врачам обратился первый пациент с COVID-19 в Китае. В фильме «Дыхание» зрителям напомнили историю, с которой столкнулся практически каждый.

В драме «Дыхание» борьбу с короновирусом в России показали через частную историю бывшего врача и его мамы.

Главный герой — бывший хирург Виктор Лихачев, который стал успешным бизнесменом и занимается поставкой медицинского оборудования. Он привозит аппараты ИВЛ в одну из больниц, где главврач — друг его мамы.

Наступает день «икс», когда заболевших коронавирусом становится слишком много, а в больницах образуются красные зоны. В больницу попадает и мать Виктора, а он, чтобы присматривать за ней, нелегально проникает в клинику под видом врача и остается там, чтобы бороться с вирусом.

Фильм снял режиссер Роман Каримов, известный по двум частям «Неадекватных людей». А главные роли исполнили Антон Батырев, Ирина Горбачева, Даниил Воробьев, Андрей Карако, Вера Шпак, Евгения Храповицкая.

Вспомнить о страшном

Каримов снял «Дыхание» по горячим следам. В памяти людей, переживших пандемию, еще свежи воспоминания о карантинных мерах и страхе за свое здоровье и здоровье близких.

В первую очередь фильм показал труд врачей, которые работали без отдыха и сна, спасая жизни пациентов. Во многом акцент сделан и на несовершенстве системы здравоохранения, когда правила и предписания только мешали делать специалистам свою работу.

Например, попытка наказать сотрудников за использование тестов на короновирус, которые не согласованы с руководством. В фильме же это нарушение облегчило задачу врачей разделить зараженных COVID-19 от других пациентов.

Минус фильма в том, что история рассказывает обо всем сразу. В нем сложно всецело погрузиться в детали, проникнуться воспоминаниями или испытать тот же страх, который охватывал многих во времена пандемии.

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