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Фильм дня: «Три мушкетера»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Три мушкетера»
10 лет назад, 14 ноября 2013 года, на экраны вышел российский фильм «Три мушкетера», где роль д’Артаньяна исполнил Риналь Мухаметов, а режиссером выступил Сергей Жигунов.

Современные «Три мушкетера» сняты по мотивам одноименного романа Александра Дюма, поэтому их нельзя назвать ремейком советского фильма, снятого по аналогичному сюжету.

Сюжет и герои

«Три мушкетера» — история о юном гасконце Д’Артаньяне, который, не познав всех радостей любви, оказывается втянут в водоворот политических интриг королевского двора Людовика XIII.

В роте королевских мушкетеров Де Тревиля он находит себе верных друзей Атоса, Портоса и Арамиса. Мушкетеры так поражены энергией гасконца и его умением находить неприятности, что принимают самое живое участие не только в многочисленных стычках с гвардейцами кардинала, но и в личной судьбе Д’Артаньяна.

Благодаря друзьям Д’Артаньян находит свою первую любовь — Констанцию Бонасье и ввязывается в опаснейшую историю с подвесками королевы.

Главные роли сыграли известные современные актеры: Риналь Мухаметов (Д'Артаньян), Юрий Чурсин (Атос), Алексей Макаров (Портос), Павел Баршак (Арамис), Василий Лановой (кардинал Ришелье), Екатерина Вилкова (Миледи), Филипп Янковский (Людовик XIII), Мария Миронова (Анна Австрийская), Анна Старшенбаум (Констанция Бонасье).

Реакция

Из-за того, что «Три мушкетера» вышли во времена тренда на ремейки, картину начали сравнивать с любимыми миллионами зрителей советскими «Мушкетерами». Поэтому оценки фильма в Сети, которые не дотягивают до пяти звезд, не могут быть объективными.

«Подростковое, по сути, желание Сергея Жигунова сделать свой фильм как можно менее похожим на предшественника, превратило легкий приключенческий роман даже не в драму, а в какой-то нелепый, хотя и неплохо снятый трагифарс», — писала о фильме кинокритик Дарья Серебреная из Time Out.

Сам Жигунов говорил, что перед съемками пересмотрел все варианты экранизаций «Трех мушкетеров» и старался искать в картине собственные приемы и решения.

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