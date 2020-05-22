НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Эксперт рассказала о вредном излучении от смартфонов

Источник:
Sibnet.ru
253 4
Фото: © Sibnet.ru

Излучение от смартфонов действительно есть, но единого мнения по поводу его вреда среди ученых нет. Поэтому, на всякий случай, нужно по минимуму держать его у головы, рассказала сотрудник Института проблем химической физики, кандидат технических наук Светлана Афанасьева.

«Любой прибор при работе излучает электромагнитное излучение, в том числе и ваш смартфон. При больших дозах его воздействие приводит к тому, что молекулы организма начинают быстрее колебаться и нагреваться. Но излучение от смартфона настолько мало, что повысить температуру тела человека оно не может», — пояснил Афанасьеву агентству «Прайм».

Тем не менее, некоторые исследователи, например, Американское онкологическое общество, полагают, что излучение от телефона может увеличить риск возникновения рака мозга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРасход и химия: вся правда о средствах для мытья посуды

«Но мнения ученых по этому вопросу до сих пор расходятся. Поэтому, например, в отчете ВОЗ за 2011 год электромагнитное излучение на радиочастотах, включая сотовую связь, отнесено к классу 2B, то есть агентам, возможно канцерогенным для человека. Однако в эту же категорию входят, например, алоэ вера и маринованные овощи», — отметила эксперт.

В конце 2019 года на Apple и Samsung подали в суд за превышение норм электромагнитного излучения. В независимой лаборатории, аккредитованной Федеральной комиссией США по связи, выяснили, что на двухмиллиметровом расстоянии излучение iPhone 8 и Samsung Galaxy S8 почти вдвое превышает максимальный лимит.

Еще по теме
Попова назвала первых кандидатов на вакцинацию от коронавируса
Три больных COVID-19 умерли в Забайкалье за день
Кадырова госпитализировали из-за коронавируса
Семью из Новосибирска принудительно поместили в иркутский обсерватор
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Гаджеты
КАРТИНА ДНЯ
•
Белый дом анонсировал важные переговоры с Россией
•
Попова назвала первых кандидатов на вакцинацию от коронавируса
•
Власти задумались о переносе запуска 5G в России
•
Жириновский призвал продать «мумию» Ленина
Подробности
•
Самолеты Путина и Трампа: как устроены летающие резиденции
•
Байкальский турбизнес: надежда на исторический иммунитет
•
Рост только начинается: что случилось с ценами на продукты
•
Наступает аномальная жара: почему климат взбесился?
Как это работает
•
Ладонь и угли: готовим стейк из говядины
•
Пиксели и кристаллы: чем отличаются матрицы мониторов
•
Микрофибра и целлюлоза: зачем нужны разные тряпки?
•
Найти воду: какую скважину бурить на даче?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
СК опубликовало видео задержания красноярского депутата за взятку
Сибирь 22.05.2020 18:10
Силовики задержали призывавшего к беспорядкам блогера. ВИДЕО
Сибирь 22.05.2020 18:03
Самую большую квартиру в новостройке нашли в Сибири
Сибирь 22.05.2020 17:16
Три больных COVID-19 умерли в Забайкалье за день
Сибирь 22.05.2020 14:44
Самое популярное
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
65460
Сотрудники красноярского ресторана разделись из-за кризиса
6438
Томичи выполнили два из трех условий выхода из режима самоизоляции
5036
Смартфону OnePlus 8 Pro отключат «камеру-рентген»
4212
Обсуждение (4)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Белый дом анонсировал важные переговоры с Россией
•
Попова назвала первых кандидатов на вакцинацию от коронавируса
•
Власти задумались о переносе запуска 5G в России
•
Жириновский призвал продать «мумию» Ленина
Как это работает
•
Ладонь и угли: готовим стейк из говядины
•
Пиксели и кристаллы: чем отличаются матрицы мониторов
•
Микрофибра и целлюлоза: зачем нужны разные тряпки?
•
Найти воду: какую скважину бурить на даче?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
•
Платить телефоном: как работает технология NFC?
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Придуман план восстановления российской экономики
97
Пресс-секретаря Госдепа призвали подучить историю России
68
Путин назвал условие сохранения российской цивилизации
45
Трамп заявил о выходе США из Договора по открытому небу
38
Трамп поставил ВОЗ ультиматум
37