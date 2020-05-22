Эксперт рассказала о вредном излучении от смартфонов

Излучение от смартфонов действительно есть, но единого мнения по поводу его вреда среди ученых нет. Поэтому, на всякий случай, нужно по минимуму держать его у головы, рассказала сотрудник Института проблем химической физики, кандидат технических наук Светлана Афанасьева.

«Любой прибор при работе излучает электромагнитное излучение, в том числе и ваш смартфон. При больших дозах его воздействие приводит к тому, что молекулы организма начинают быстрее колебаться и нагреваться. Но излучение от смартфона настолько мало, что повысить температуру тела человека оно не может», — пояснил Афанасьеву агентству «Прайм».

Тем не менее, некоторые исследователи, например, Американское онкологическое общество, полагают, что излучение от телефона может увеличить риск возникновения рака мозга.

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«Но мнения ученых по этому вопросу до сих пор расходятся. Поэтому, например, в отчете ВОЗ за 2011 год электромагнитное излучение на радиочастотах, включая сотовую связь, отнесено к классу 2B, то есть агентам, возможно канцерогенным для человека. Однако в эту же категорию входят, например, алоэ вера и маринованные овощи», — отметила эксперт.

В конце 2019 года на Apple и Samsung подали в суд за превышение норм электромагнитного излучения. В независимой лаборатории, аккредитованной Федеральной комиссией США по связи, выяснили, что на двухмиллиметровом расстоянии излучение iPhone 8 и Samsung Galaxy S8 почти вдвое превышает максимальный лимит.