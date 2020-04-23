Расход и химия: вся правда о средствах для мытья посуды

Средство для мытья посуды обычно выбирается исходя из стоимости, удобства бутылки, способности отмывать жир и прочие загрязнения. Но жидкости существенно отличаются по составу, что влияет не только на эффективность и расход, но и безопасность. Какая бытовая химия остается на тарелках и какие ингредиенты обеспечат наилучшее отмывание посуды?

Чтобы выбрать эффективное и безопасное средство для мытья посуды достаточно прочитать его состав. При этом стоит изучать этикетки и привычных средств, приобретаемых постоянно, поскольку производители иногда заменяют некоторые компоненты веществами со схожими свойствами.

Обычные средства для мытья посуды

Вся бытовая химия делится на две подгруппы – органическая и неорганическая. Главный компонент большинства неорганических средств для мытья посуды — поверхностно-активные вещества (ПАВ). Частица ПАВ прикрепляется одним концом к частицам воды, а другим — к жиру, и таким образом отделяет жир от поверхности. Именно эта «сцепка» обеспечивает моющий эффект.

ПАВ делятся на анионные, неионогенные и катионные. Наиболее агрессивные — анионные (А-ПАВ). Они дешевые и хорошо пенятся. Но средства с большим количеством анионных ПАВ в составе могут вызывать аллергию.

Фото: © Sibnet.ru

«Не стоит использовать средства, в которых концентрация ПАВ больше 5%, оптимально – 2%», — цитирует Роскачество замгенерального директора ФБУ «Тест – С.-Петербург» Людмилу Серажутдинову.

Неионогенные ПАВ меньше пенятся в водных растворах, но они самые безопасные. Основное достоинство – благоприятное действие на кожу и полная биоразлагаемость — ни частички этого средства не останется на вымытой посуде. Их рекомендуют в комплектах детской бытовой химии, так как они полностью гипоаллергенны.

Катионные ПАВ обладают невысокой моющей способностью, поэтому их использование в моющих средствах ограничено.

Стоит избегать в составе следующих химических элементов и соединений: хлора, хлорорганических соединений, фосфатов, фосфонатов. Кроме того, отдушки и ферменты могут вызывать аллергические реакции, поэтому людям с риском развития аллергических реакций стоит выбирать средства без их содержания.

Органические средства для мытья посуды

ПАВ в органические средства для мытья посуды не добавляют. Вместо них используются вещества растительного происхождения, полностью растворимые в воде. В их составе можно найти экстракты цитрусовых и эфирные масла, уксусную и лимонную кислоту, соду.

Органическая продукция обязательно должна иметь маркировку, например, знаки Ecogarantie, Eco Label, QAI или другой.

Фото: © Sibnet.ru

Органические средства обычно стоят дороже неорганических, такая разница в цене обусловлена наличием (более дорогих) природных компонентов в продукции. Натуральные эфирные масла, экстракты, аминокислоты и пептиды имеют высокую себестоимость.

При этом эксперты Роскачества опровергают утверждение, что моющие средства с большим количеством ПАВ моют лучше, чем органические.

Остается ли моющее средство на посуде?

Количество химических веществ в смывах при ополаскивании не превышают норм Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований и не опасны для человека, показали результаты тестов, проведенных Роскачеством.

#Кухня Что нельзя класть в микроволновку

«ПАВ могут оказывать вредное воздействие на организм человека при попадании значительных количеств в желудок. Но это исключено при правильном применении средств для мытья посуды из-за низкой токсичности анионных и неионогенных ПАВ и хорошей смываемости этих ПАВ (особенно анионных) с посуды», — сказал завлабораторией Научно-исследовательского центра бытовой химии Алексей Родюнин.

По его словам, если тщательно ополаскивать посуду, опасаться накопления какой-либо химии в организме нет оснований.

Единственное, растворы ПАВ могут оказывать раздражающее действие на кожу при частом или длительном применении. Дело в том, что они повреждают защитный слой кожного сала — удаляют его также, как и жировые загрязнения с посуды. Но в этом случае спасут перчатки.

Эксперты советуют наносить небольшое количество моющего средства на губку, а не на посуду, особенно это важно для «концентратов». При этом лучше отказаться от посуды с трещинами и сколами: мельчайшие частицы средства могут задерживаться в них.

Расход моющего средства для посуды

В рекламе отмыть гору посуды можно каплей средства. Эксперты провели «тарелочный тест»: определили количество тарелок, которое можно вымыть раствором из пяти граммов моющего средства и пяти литров воды. Больше всего тарелок отмыли Amway (49), Fairy (30), Sarma (29,7), Sodasan (28).

По словам специалистов, идеальное моющее средство должно иметь среднюю вязкость. Низкая вязкость увеличивает расход, слишком высокая может свидетельствовать о высоком содержании химических загустителей. Также оно должно хорошо пениться, это тоже уменьшит расход средства.