Почему пластик не подходит для микроволновки

Использование пластиковой посуды в микроволновке представляет серьезную угрозу даже при наличии маркировки «подходит для СВЧ». Дело в массовом выделении микроскопических частиц, выяснили ученые из Университета Небраски-Линкольн в США.

Что показали эксперименты

Исследователи провели серию экспериментов с использованием контейнеров для детского питания, изготовленных из полипропилена и полиэтилена. Результаты опубликованы в журнале Environmental Science & Technology.

Тара имела соответствующую маркировку FDA (Управление по санитарному надзору США), которая разрешала использование в микроволновке и подразумевала ее безопасность для потребителей.

Опыт заключался в трехминутном нагревании в микроволновой печи пластиковых контейнеров, внутри которых помещалась жидкость, имитирующая еду. После этого специалисты оценили наличие в этой жидкости микропластика.

Оказалось, что всего за три минуты нагрева в микроволновке из одного квадратного сантиметра «безопасной» пластиковой посуды высвободилось 4,22 миллиона частиц микропластика и 2,11 миллиарда еще более мелких частиц.

Почему это опасно

Точное воздействие микроскопических частиц пластика на организм человека пока остается предметом споров, однако предварительные тесты показали, что они могут быть вредны для кишечника и других органов.

Наночастицы настолько малы, что способны проходить через клеточные мембраны. В частности, ученые выяснили, что при высокой концентрации такие частицы могут вызывать гибель до 75% клеток почек человека.

А микропластик способен повреждать ткани, вызывая хронические воспаления, и транспортироваться по кровеносной системе в различные органы.

Маркировка «подходит для СВЧ» означает лишь то, что контейнер не расплавится в микроволновке, при этом она не гарантирует отсутствие выделения микроскопических частиц пластика в еду, предупредили исследователи.