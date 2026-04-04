Как легко открыть «неприступную» банку

Частая ситуация — нужно открыть банку с огурчиками или вареньем, но закручивающаяся крышка сидит «намертво» и мускульной силы не хватает. На помощь придут обычный столовый нож и знание законов физики.
Что нужно сделать
Достаточно взять нож или открывашку и аккуратно просунуть кончик лезвия в зазор между стеклянным горлышком и краем металлической крышки.
После этого чуть-чуть поддеть крышку или просто надавить посильнее, чтобы отодвинуть край крышки от стекла.
Как только раздастся характерный хлопок (пшик), даже самая «неприступная» банка откроется без усилий. Секрет легкого отвинчивания крышки прост — все дело в атмосферном давлении.
Почему крышка не открывается
Дело в том, что при консервации продукты закладываются горячими. Когда содержимое остывает, воздух внутри сжимается, создавая зону низкого давления — фактически, в банке возникает частичный вакуум.
В результате обычный воздух снаружи «давит» на крышку, буквально «приклеивая» ее к банке. Как только крышка поддевается ножом, создается микроскопическая щель. Наружный воздух с шипением устремляется внутрь, выравнивая давление.
После этого крышку удерживает только резьба — с ней справится даже ребенок.
Однако при использовании этого способа стоит соблюдать осторожность — нельзя давить резко и сильно, чтобы случайно не расколоть стекло.