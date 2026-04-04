Как легко открыть «неприступную» банку

Частая ситуация — нужно открыть банку с огурчиками или вареньем, но закручивающаяся крышка сидит «намертво» и мускульной силы не хватает. На помощь придут обычный столовый нож и знание законов физики.

Что нужно сделать

Достаточно взять нож или открывашку и аккуратно просунуть кончик лезвия в зазор между стеклянным горлышком и краем металлической крышки.

После этого чуть-чуть поддеть крышку или просто надавить посильнее, чтобы отодвинуть край крышки от стекла.

Обычно достаточно просунуть кончик ножа между стеклом и крышкой

Как только раздастся характерный хлопок (пшик), даже самая «неприступная» банка откроется без усилий. Секрет легкого отвинчивания крышки прост — все дело в атмосферном давлении.

Почему крышка не открывается

Дело в том, что при консервации продукты закладываются горячими. Когда содержимое остывает, воздух внутри сжимается, создавая зону низкого давления — фактически, в банке возникает частичный вакуум.

В результате обычный воздух снаружи «давит» на крышку, буквально «приклеивая» ее к банке. Как только крышка поддевается ножом, создается микроскопическая щель. Наружный воздух с шипением устремляется внутрь, выравнивая давление.

После этого крышку удерживает только резьба — с ней справится даже ребенок.

Однако при использовании этого способа стоит соблюдать осторожность — нельзя давить резко и сильно, чтобы случайно не расколоть стекло.