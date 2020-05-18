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АвтоВАЗ запустил конвейер после трех недель простоя

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

АвтоВАЗ с понедельника возобновил производство, временно приостановленное на три недели из-за низких продаж в период пандемии из-за угрозы распространения коронавируса, говорится в сообщении профсоюза предприятия.

«С 18 мая АвтоВАЗ возобновляет свою работу», — цитирует ТАСС сообщение.

Конвейер остановился с 29 апреля по 17 мая из-за праздников, корпоративного отпуска и простоя. До этого АвтоВАЗ объявлял нерабочим период с 30 марта в соответствии с указом президента РФ о нерабочих днях, однако с 13 апреля, получив разрешение региональных властей, возобновил работу как системообразующее предприятие.

Концерн ранее заявлял о намерениях с 29 июня перейти на четырехдневную рабочую неделю на фоне негативных прогнозов по продажам на российском авторынке.

Продажи АвтоВАЗа на фоне кризиса находятся почти на нуле, при этом затраты составляют около 2 миллиардов рублей в неделю, отмечал президент компании Ив Каракатзанис. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи автопроизводителя в апреле упали в 3,2 раза в годовом выражении — до 10 055 машин (учитывались Lada и Niva).

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