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Ученые НГТУ создадут устройство для получения аналогов алмазов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Ученые НГТУ создадут устройство для получения неизвестных до настоящего времени сверхпрочных и термостойких алмазоподобных материалов, сообщает пресс-служба вуза.

Устройство для создания алмазоподобных материалов состоит из корпуса, взрывчатого вещества, электродетонатора, провода и исходного материала. Корпус выполнен в виде двух разъемных составных частей, образующих при соединении полый цилиндр.

«При взрыве произойдет соединение и сформируется материал с новыми уникальными свойствами. Мы соберем продукты взрыва, чтобы изучить их и понять, в какой области мы сможем их использовать. Дальше мы начнем использовать в экспериментах дополнительные материалы, но какие, пока сложно сказать», — рассказал один из разработчиков устройства для получения алмазоподобных материалов, заведующий кафедрой газодинамических импульсных устройств НГТУ Анатолий Гуськов.

В ходе эксперимента будут произведены два взрыва с разных сторон корпуса устройства, с каждой из которых находится кумулятивная воронка. Сформированные с правой и левой стороны частицы встретятся с высокой скоростью, при высоком давлении и образуют новые материалы.

Первые эксперименты ученые НГТУ проведут, работая только со взрывчатом веществом, впоследствии к нему будут добавляться другие материалы. При использовании в эксперименте дополнительных материалов качество новых материалов может измениться.

Преимущество технологии заключается в производстве большего количества полезных частиц и в возможности получения частиц большего размера по сравнению с существующими методами. Но главная задача — получить за счет взрыва принципиально новые алмазоподбные материалы.

«Сейчас алмазоподобные материалы выращивают под давлением. Знаю также, что при обработке взрывных камер сажу со стенок счищают и выделяют из нее микрочастицы с особыми свойствами. Очень сложно сказать, какие композиции могут возникнуть при таких экстремальных условиях. Этого никто не делал. Именно это и должны установить эксперименты», — сказал Гуськов.

Ученые предполагают, что получившиеся материалы будут обладать уникальными свойствами: значительной твердостью и высокой температуростойкостью.

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