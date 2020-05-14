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Автошколы в Забайкалье выпустили из изоляции

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Леонид Леонидов, Sibnet.ru

Автошколы в Забайкальском крае вышли из режима изоляции и возобновили работу с четверга, сообщил вице-премьер регионального правительства Александр Бардалеев.

«С марта в министерство экономического развития начали поступать обращения от представителей автошкол Забайкалья с просьбой вернуться к работе. Но открыться мало, нужно выполнить все разработанные для автошкол требования», — цитирует Бардалеева пресс-служба краевого правительства.

Сотрудникам автошкол Забайкалья рекомендовали проводить теоретические занятия не в привычных классах со всеми учениками одновременно, а с применением электронного обучения.

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«Особенное внимание к практике. Занятия по вождению разрешено проводить по принципу "один мастер – один обучаемый". На практические занятия по вождению допускать только в масках, перчатках. После каждого практического занятия автошколы обязаны проводить проветривание и санитарную обработку», — добавил он.

Забайкальский край – один из немногих регионов страны, где с 11 апреля открыты все магазины и частично сфера услуг: бани, салоны красоты. Общепит работает на доставку и на вынос.

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