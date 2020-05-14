Автошколы в Забайкалье выпустили из изоляции

Автошколы в
Забайкальском крае вышли из режима
изоляции и возобновили работу с четверга,
сообщил вице-премьер регионального
правительства Александр Бардалеев.
«С марта в министерство экономического
развития начали поступать обращения
от представителей автошкол Забайкалья
с просьбой вернуться к работе. Но открыться мало, нужно
выполнить все разработанные для автошкол
требования», — цитирует Бардалеева
пресс-служба краевого правительства.
Сотрудникам автошкол Забайкалья рекомендовали проводить теоретические занятия не в привычных классах со всеми учениками одновременно, а с применением электронного обучения.
«Особенное внимание к практике. Занятия по вождению разрешено проводить по принципу "один мастер – один обучаемый". На практические занятия по вождению допускать только в масках, перчатках. После каждого практического занятия автошколы обязаны проводить проветривание и санитарную обработку», — добавил он.
Забайкальский край – один из немногих регионов страны, где с 11 апреля открыты все магазины и частично сфера услуг: бани, салоны красоты. Общепит работает на доставку и на вынос.