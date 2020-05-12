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Авторынок России пережил «черный апрель»

Источник:
«Коммерсант»
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Фото: © Sibnet.ru

Впервые в истории российского автопрома в апреле 2020 года реализация автомобилей упала сразу на 72,4%, свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса.

Худшую динамику показали такие марки, как Chevrolet и Ford, их падение составило почти 100%, а лучшую — Nissan, где снижение остановилось на 59%. Продажи «АвтоВАЗа» упали на 71%, пишет «Коммерсант».

В цифровом выражении продажи легковых автомобилей в России в апреле составили чуть больше 102 тысяч автомашин. При этом отмечается, что в марте на авторынке отмечался исключительно высокий уровень продаж — россияне скупали автомобили на фоне девальвации рубля.

Специалисты отмечают, что «черный апрель» угрожает устойчивости дилеров, так как они сейчас столкнулись с отсутствием денег и вынуждены минимизировать свою работу. Участники рынка рассчитывают на увеличение продаж после смягчения карантинного режима.

Российский авторынок падал с марта 2013 года, однако в 2017 году начал восстанавливаться. В 2019 году продажи вновь упали. В 2020 году эксперты Ассоциации европейского бизнеса прогнозировали, что падение авторынка составит 2,1%.

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