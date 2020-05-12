Правительство утвердило механизм новых выплат семьям с детьми

Российское правительство утвердило дополнительные детские выплаты, о введении которых заявил президент России Владимир Путин, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Семьи с детьми в возрасте от 3 до 15 лет включительно, согласно документу, с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

Для получения выплаты достаточно подать заявление. Сделать это можно дистанционно через портал госуслуг, в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или обратившись лично в территориальное отделение по месту жительства, пребывания или фактического проживания.

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На рассмотрение заявления отводится не более пяти дней, на осуществление выплаты – не более трех. За ее назначением можно обратиться до 1 октября.

Все семьи с детьми в возрасте до трех лет также смогут получить выплаты в 5 тысяч рублей на каждого ребенка за апрель, май и июнь. Для ее получения также достаточно подать заявление в Пенсионный фонд.

Ранее право на получение выплат в апреле—июне получили семьи, имеющие сертификат на материнский капитал.