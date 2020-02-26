Как законно потратить материнский капитал в 2020 году?

Госдума одобрила расширение программы материнского капитала. Ожидается, что уже весной 2020 года сертификаты начнут выдавать по новым правилам. По инициативе президента Владимира Путина маткапитал полагается уже за первого ребенка, также увеличивается размер выплаты для семей с двумя детьми. Как потратить маткапитал законно, можно ли его обналичить и сколько денег полагается родителям?

Материнский капитал по закону можно потратить только на определенных условиях, распоряжаться им на свое усмотрение нельзя. Однако можно выбрать, на какую из возможных целей его направить, также разрешено распределять сумму на несколько целей сразу.

Что изменится весной

Путин в послании Федеральному собранию предложил продлить программу материнского капитала как минимум до конца 2026 года, выдавать сертификат уже при рождении первого ребенка, а также увеличить размер выплаты для семей с двумя детьми.

Согласно изменениям, новый маткапитал начнут выплачивать семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Они получат 466 617 рублей. В случае рождения или усыновления в семьях второго ребенка и последующих детей размер маткапитала составит 616 617 рублей.

Сумма материнского капитала будет ежегодно индексироваться. Также планируется, что срок выдачи сертификата сократят с 15 до 5 дней, а срок оказания услуги по направлению маткапитала на разрешенные законом цели уменьшится с месяца до 10 дней.

Мужчины, которые являются единственными усыновителями первого ребенка, теперь также смогут получить материнский капитал, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу с 1 января 2020 года.

На что можно потратить

Наличные деньги по сертификату получить нельзя, средства материнского капитала расходуются только по безналичному расчету. Любые схемы обналичивания этих денег — незаконные, их участники могут быть признаны участниками преступления по факту нецелевого использования государственных средств. При этом список целей для законного использования маткапитала в 2020 году расширяется.

Образование. Средствами материнского капитала можно оплатить учебу любого ребенка в семье. Разрешено также оплачивать образование сразу нескольких детей — при этом в образовательных учреждениях любого уровня, от детского сада до вуза.

Тратить маткапитал на образование ребенка можно после того, как ему исполнилось три года, на момент начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет. Есть исключение — оплачивать услуги детского сада можно сразу после получения сертификата, не дожидаясь трехлетнего срока.

Организация, в которой ребенок получает образование, должна находиться на территории России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг. Чтобы потратить деньги, достаточно подготовить заявление и копию договора с образовательным учреждением.

Жилье. Улучшить жилищные условия за счет маткапитала можно, когда ребенку исполнится три года. Исключением является погашение основного долга или первоначального взноса по ипотеке, в этом случае потратить сертификат разрешается сразу после рождения малыша.

Материнским капиталом можно оплатить первоначальный взнос за квартиру или частично погасить ипотеку. Для распоряжения следует выписать нотариальное обязательство о том, что жилье будет в общей долевой собственности всех членов семьи, а также взять справку из банка об ипотеке.

Стоит помнить, что ремонт квартиры улучшением жилищных условий не считается. Кроме этого, маткапитал нельзя использовать для приобретения жилого помещения, признанного непригодным для проживания, аварийным, а также подлежащим сносу или реконструкции.

Пенсия матери. Материнский капитал можно направить на формирование накопительной части пенсии матери, деньги передаются в доверительное управление управляющей компании или в негосударственный пенсионный фонд после соответствующего распоряжения.

Помощь детям-инвалидам. Маткапитал разрешено тратить на товары и услуги для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Однако из него нельзя компенсировать расходы на услуги или реабилитацию, которые бесплатно положены такому ребенку по федеральным законам.

Ежемесячная выплата. Можно расходовать деньги материнского капитала на ежемесячную выплату, право на нее имеют семьи, среднедушевой доход которых не выше двух прожиточных минимумов. В течение трех лет ежемесячно будет выплачиваться сумма, равная прожиточному минимуму для детей.