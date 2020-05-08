Рестораны и ТЦ в Бурятии приготовились к выходу из «карантина»

Первым после праздников в мае в Бурятии выйдет на работу непродовольственный ритейл. А при благоприятной эпидемиологической обстановке следом откроются рестораны и торговые центры, сообщил республиканский Минпромторг.

Министерство промышленности и торговли республики направило предпринимателям Бурятии график, согласно которому предприятия смогут выходить из режима самоизоляции и возвращаться к работе.

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Так, с 10 мая начнут работать магазины одежды, обуви, стройматериалов, книжные, мебельные и ювелирные торговые точки, а также ряд предприятий сферы услуг. А в понедельник, 18 мая, при благоприятной и управляемой эпидемиологической обстановке откроются торговые центры, кафе и рестораны.

По данным Минздрава республики, на утро пятницы, 8 мая, в Бурятии зарегистрировано 548 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки заболело 30 человек.