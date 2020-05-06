Вышел кровавый трейлер новой The Last of Us

Студия Naughty Dog выпустила трейлер The Last of Us Part II, который раскрывает некоторые повороты сюжеты игры.

События новой части разворачиваются через пять лет после финала первой игры, в которой Джоэл и Элли возвращаются в общину выживших людей, которые успешно защищаются от атак зараженных.

The Last of Us Part II начнется с некой трагедии, после чего повзрослевшая Элли будет вынуждена отправиться в опасное путешествие по постапокалиптической Америке, чтобы отомстить своим врагам.

Трейлер демонстрирует кровавые подробности выживания главной героини, которая сталкивается с жестокостью, предательством и необходимостью убивать превосходящих ее по силе противников.

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The Last of Us Part II выйдет на 19 июня, игра является эксклюзивом PlayStation 3. Первая часть получила множество наград после релиза в 2013 году и стала одной из самых успешных для третьего поколения консоли.