NASA показало масштабы таяния ледников

Для ролика использовались данные, полученные со спутника ICESat-2 за последние 16 лет. В устройстве используется лазерный высотомер, который посылает на землю импульс с частотой десять килогерц.

В период с 2003 по 2019 год спутник зафиксировал таяние льда в западной части Антарктиды. Этот процесс привел к повышению уровня моря на 14 миллиметров, что меньше трети от общего уровня подъема воды в океанах. В восточной же части континента количество ледников росло.

Из-за глобального потепления в Антарктиде ежегодно тают 118 гигатонн льда, а в Гренландии — 200 гигатонн.