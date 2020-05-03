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NASA показало масштабы таяния ледников

Источник:
РИА Новости
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Фото: © кадр из видео

Для ролика использовались данные, полученные со спутника ICESat-2 за последние 16 лет. В устройстве используется лазерный высотомер, который посылает на землю импульс с частотой десять килогерц.

В период с 2003 по 2019 год спутник зафиксировал таяние льда в западной части Антарктиды. Этот процесс привел к повышению уровня моря на 14 миллиметров, что меньше трети от общего уровня подъема воды в океанах. В восточной же части континента количество ледников росло.

Из-за глобального потепления в Антарктиде ежегодно тают 118 гигатонн льда, а в Гренландии — 200 гигатонн.

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Топ комментариев

Uynachalnica

И никто работать не хочет? Странно! Где-то власти недоозаботились!

gena415

жаль врача ,но кто её довёл до самоубийства ?? кто?ей пусть земля будет пухом А тому или той ад ,ад,ад.

Alexander222

"Чтобы спасти Россию, надо сжечь Москву...." (М.И. Кутузов)

Evgen_26

негры получили прорву саранчи. какая ещё помощь? чистый белок! пусть её и едят

ponhik78

Ну собственно это не единичный случай когда животные обращаются за помощью к людям. Плохо то, что люди...