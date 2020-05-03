NASA показало масштабы таяния ледников

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Для ролика использовались данные, полученные со спутника
ICESat-2 за последние 16 лет. В устройстве используется лазерный высотомер,
который посылает на землю импульс с частотой десять килогерц.
В период с 2003 по 2019 год спутник зафиксировал таяние льда
в западной части Антарктиды. Этот процесс привел к повышению уровня моря на 14
миллиметров, что меньше трети от общего уровня подъема воды в океанах. В
восточной же части континента количество ледников росло.
Из-за глобального потепления в Антарктиде ежегодно тают 118
гигатонн льда, а в Гренландии — 200 гигатонн.