Десятки домов сгорели в крупных пожарах в Кузбассе

Крупные пожары произошли в селах Постниково и Краснинское в четверг, в первом уничтожено 18 домов, сообщила пресс-служба администрации правительства Кемеровской области.

По предварительной информации, огонь уничтожил 10 одноквартирных и восемь двухквартирных домов в селе Постниково Ижморского района. На место происшествия выехал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

По оперативным данным ГУ МЧС России по Кемеровской области, в пожаре никто не пострадал. Для тушения направлены 10 единиц техники МЧС. Также выехали две мобильные группы пожаротушения областного департамента лесного комплекса.

Еще один пожар произошел в селе Краснинское Промышленновского района. В селе горят три частных дома, пострадавших нет. С огнем борются специалисты трех отделений пожарной охраны и добровольная пожарная команда. Пожарные используют ранцевые опрыскиватели, которые применяются для тушения лесных пожаров.

Причины пожаров выясняются, на местах работают представители надзорных органов.