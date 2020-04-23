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Десятки домов сгорели в крупных пожарах в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Кузбасса

Крупные пожары произошли в селах Постниково и Краснинское в четверг, в первом уничтожено 18 домов, сообщила пресс-служба администрации правительства Кемеровской области.

По предварительной информации, огонь уничтожил 10 одноквартирных и восемь двухквартирных домов в селе Постниково Ижморского района. На место происшествия выехал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

По оперативным данным ГУ МЧС России по Кемеровской области, в пожаре никто не пострадал. Для тушения направлены 10 единиц техники МЧС. Также выехали две мобильные группы пожаротушения областного департамента лесного комплекса.

Еще один пожар произошел в селе Краснинское Промышленновского района. В селе горят три частных дома, пострадавших нет. С огнем борются специалисты трех отделений пожарной охраны и добровольная пожарная команда. Пожарные используют ранцевые опрыскиватели, которые применяются для тушения лесных пожаров.

Причины пожаров выясняются, на местах работают представители надзорных органов.

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Кузбасс #Происшествия
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Топ комментариев

Uynachalnica

А еще кандалы на ногу и пудовую гирю в довесок!

skalka136

кому война ,а кому мать родна...у всех проблемы ,а они рыбу ловят...

_ASUS__

очередной информационный пук словно весенняя капель негромко разносился по окрестностям новостного пространства

hamelion000

Ещё предлагается печатать QR-коды у всех прямо на лбу. Их будут считывать камеры видео-наблюдения и штрафовать.Все...

жизнилюб

тоже мне нашли нарушителя..поковыряйте чиновников в кремле..там однако % 50 таких "заслуженных"