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Замглавы Хакасии арестовали по подозрению в получении взятки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Суд в Абакане арестовал до 16 июня исполняющего обязанности замглавы Хакасии Сергея Новикова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

«Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере», — сообщается на сайте СК РФ.

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В декабре 2019 года в рамках реализации нацпроекта между правительством Хакасии и подрядной организацией был заключен контракт на сумму более 480 миллионов рублей на строительство второй очереди жилого корпуса психоневрологического интерната.

По данным следствия, Новиков хотел получить от представителя подрядной организации взятку в 12 миллионов рублей за покровительство фирме в решении вопроса по заключению контракта, приеме работ и своевременном перечислении денег за выполненные работы.

17 апреля Новиков во время личной встречи с представителем подрядной организации получил первую часть — 2 миллиона рублей, после чего был задержан. Дело завели по статье 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере», чиновнику грозит лишение свободы на 15 лет.

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