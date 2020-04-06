Глава Хакасии показал на видео домашнюю тренировку

Глава Хакасии Валентин Коновалов показал на видео как отжимается дома и призвал всех заниматься спортом, сообщил он на странице в Instagram.

«Провел утреннюю тренировку. Принимаю участие в челлендже #тренируйсядома и #спортнормажизни», — написал Коновалов под видео.

Глава Хакасии показал, как дома отжимается на полу. Коновалов находится на самоизоляции, так как летел на одном самолете из Москвы с женщиной, у которой был выявлен коронавирус. У самого главы результат анализов был отрицательный.