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Глава Хакасии показал на видео домашнюю тренировку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Хакасии

Глава Хакасии Валентин Коновалов показал на видео как отжимается дома и призвал всех заниматься спортом, сообщил он на странице в Instagram.

«Провел утреннюю тренировку. Принимаю участие в челлендже #тренируйсядома и #спортнормажизни», — написал Коновалов под видео.

Глава Хакасии показал, как дома отжимается на полу. Коновалов находится на самоизоляции, так как летел на одном самолете из Москвы с женщиной, у которой был выявлен коронавирус. У самого главы результат анализов был отрицательный.


Тема: Распространение коронавируса
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