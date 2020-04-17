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Губернатор Алтайского края отказался от финансовой поддержки бизнеса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Алтайского края

Власти Алтайского края не намерены оказывать прямую финансовую поддержку бизнесу, пострадавшему от ситуации с коронавирусом, сообщил губернатор региона Виктор Томенко в ходе пресс-конференции.

«У нас и на реализацию того, что мы уже запланировали, половины денег не хватает, а мы должны взять еще какие-то обязательства на себя. Поэтому пока решений о прямой поддержке со стороны краевого бюджета не принято», — цитирует РИА Новости руководителя региона.

По его словам, доходы краевого бюджета составляют 112 миллионов рублей, 56 из которых Алтайский край получает из федеральной казны в виде дотаций, субсидий и субвенций. 

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«И когда мы заводим разговор о том, чтобы кому-то за счет средств краевого бюджета оказать помощь, оказываемся в ситуации, когда человека пригласили в гости, а он привел с собой еще своего товарища», — резюмировал губернатор.

Ранее власти заявляли, что Алтайский край намерен пересмотреть бюджет на 2020 год из-за выпадающих доходов и необходимых резервов на фоне мер по недопущению распространения в регионе коронавируса.

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лачинов

Ну вот. А то тут некоторые предвещали крах гегемону. Кто ж ему даст пропасть то?

лачинов

Все на благо экспортеров. Мысли о снижения акциза для внутреннего рынка даже не возникает.

nastya19944

Все для чужих стран, но никак не для себя.

ifhbrjd

Чо-то попутали Начали покупать валюту из-за волатильности, поэтому началась волатильность. "...нарастили...

Сергей Конев

Сначала мы жили бедно а потом нас обокрали