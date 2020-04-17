Губернатор Алтайского края отказался от финансовой поддержки бизнеса

Власти Алтайского края не намерены оказывать прямую финансовую поддержку бизнесу, пострадавшему от ситуации с коронавирусом, сообщил губернатор региона Виктор Томенко в ходе пресс-конференции.

«У нас и на реализацию того, что мы уже запланировали, половины денег не хватает, а мы должны взять еще какие-то обязательства на себя. Поэтому пока решений о прямой поддержке со стороны краевого бюджета не принято», — цитирует РИА Новости руководителя региона.

По его словам, доходы краевого бюджета составляют 112 миллионов рублей, 56 из которых Алтайский край получает из федеральной казны в виде дотаций, субсидий и субвенций.

«И когда мы заводим разговор о том, чтобы кому-то за счет средств краевого бюджета оказать помощь, оказываемся в ситуации, когда человека пригласили в гости, а он привел с собой еще своего товарища», — резюмировал губернатор.

Ранее власти заявляли, что Алтайский край намерен пересмотреть бюджет на 2020 год из-за выпадающих доходов и необходимых резервов на фоне мер по недопущению распространения в регионе коронавируса.