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СК проверит «непристойных родителей» в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Следователи проверят сообщения СМИ Забайкальского края о семье, где родители и их гости ведут себя непристойно в присутствии детей, сообщило региональное СУ СК России.

Доследственная проверка проводится по сообщению газеты о нахождении малолетних детей одной из семей из Улетовского района в опасной для жизни и здоровья ситуации. В частности, устанавливают достоверность сведений о том, что родственники и гости дома ведут себя непристойно.

Автор опубликованного материала со ссылкой на слова односельчан, сообщил, что в доме, где находятся дети, антисанитарные условия, посещение ими образовательных учреждений не организованно. В доме женщины принимают водителей дальнобойщиков и оказывают им интим-услуги, пишет газета «Вечорка», ссылаясь на слова жителей села.

Также в публикации говорится о бездействии органов власти и профилактики, к которым по этому вопросу обращались жители села. Сотрудники комитета проверят достоверность информации и дадут процессуальную оценку действиям либо бездействию должностных лиц.

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