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США оказались первоисточником коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства НСО

Пандемия COVID-2019 включает сразу три типа коронавируса, выяснили исследователи из Кембриджа. При этом самым ранним типом инфекции может оказаться американский вариант.

Проанализировав генетическую историю вируса, ученые пришли к выводу, что у него есть несколько мутаций, которые произошли по мере распространения по миру, пишет издание Daily Mail.

Исходный тип вируса, который передался людям, оказался наиболее распространен в Австралии и США. Ученые назвали его «типом А». Позже он мутировал в «тип В», именно данный тип вызвал эпидемию в Китае.

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Жители Европы чаще болеют «типом С», который является дочерним от «типа В». При этом коронавирус продолжает мутировать, подчеркивают исследователи. Пока неясно, какой тип является самым смертоносным.

Американские СМИ в августе 2019 года писали про таинственную эпидемию болезни легких, всего было зафиксировано более 1000 случаев в 48 штатах, некоторые пациенты в итоге умерли. Специалисты предполагают, что это было первичной вспышкой коронавируса.

Осенью 2019 года в Ухане проходили очередные Всемирные военные игры, на которые Пентагон направил делегацию. Через некоторое время в этом китайском городе была зафиксирована вспышка COVID-2019.

Тема: Распространение коронавируса
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