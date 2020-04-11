США оказались первоисточником коронавируса

Пандемия COVID-2019 включает сразу три типа коронавируса, выяснили исследователи из Кембриджа. При этом самым ранним типом инфекции может оказаться американский вариант.

Проанализировав генетическую историю вируса, ученые пришли к выводу, что у него есть несколько мутаций, которые произошли по мере распространения по миру, пишет издание Daily Mail.

Исходный тип вируса, который передался людям, оказался наиболее распространен в Австралии и США. Ученые назвали его «типом А». Позже он мутировал в «тип В», именно данный тип вызвал эпидемию в Китае.

Жители Европы чаще болеют «типом С», который является дочерним от «типа В». При этом коронавирус продолжает мутировать, подчеркивают исследователи. Пока неясно, какой тип является самым смертоносным.

Американские СМИ в августе 2019 года писали про таинственную эпидемию болезни легких, всего было зафиксировано более 1000 случаев в 48 штатах, некоторые пациенты в итоге умерли. Специалисты предполагают, что это было первичной вспышкой коронавируса.

Осенью 2019 года в Ухане проходили очередные Всемирные военные игры, на которые Пентагон направил делегацию. Через некоторое время в этом китайском городе была зафиксирована вспышка COVID-2019.