Медик рассказал про «русское чудо» пандемии коронавируса

Российская система здравоохранения, которая делает упор на стационары, а не первичную амбулаторную помощь, может оказаться более приспособленной к экстремальным условиям пандемии коронавируса, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

«Мир с удивлением узнал, что-то аппаратов ИВЛ и средств защиты у нас больше, чем у них», — написал Мясников в своем Telegram-канале, выразив при этом надежду, что этими преимуществами не придется воспользоваться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Озвучен оптимистичный прогноз по коронавирусу для России

Медик отметил, что все государства говорят о «германском чуде» и молчат про «русское чудо», хотя в Германии 2,8 тысячи умерших на 82 миллиона человек, а в России — около ста на 145 миллионов.

«Притом что тестируем мы в абсолютных цифрах не меньше Германии. И смерти от коронавируса сегодня не скроешь», — подчеркнул врач, который добавил, что в России смертность от коронавируса намного ниже, чем от гриппа.

Мясников отметил, что в перспективе люди переболеют и приобретут коллективный иммунитет к COVID-19, однако сейчас нужно «безболезненно пережить презентацию нового вируса и его имплантацию из животного мира».