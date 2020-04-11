Озвучен оптимистичный прогноз по коронавирусу для России

Эпидемия коронавируса в России по самым оптимистичным прогнозам завершится только к началу июня, сообщил врач-инфекционист, академик РАН Виктор Малеев.

Специалист в интервью «Парламентской газете» отметил, что судьба россиян находится в их руках. Реальные сроки прекращения вспышки заболевания зависят от того, как граждане будут соблюдать режим самоизоляции и выполнять остальные предписания властей.

Об окончательной победе можно будет говорить только после того, как появится вакцина от коронавируса и будет проведена всеобщая иммунизация. «Но вакцина будет готова только к концу года. Хорошо, если получится раньше», — уточнил Малеев.

По последним данным, в России зафиксировано около 12 тысяч случаев заболевания COVID-19. Число летальных случаев в стране превышает 100. Порядка 800 пациентов вылечились от инфекции.