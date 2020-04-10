Ученые из Красноярска разработали антибактериальное желе из полыни

Учёные Торгово-экономического института Сибирского федерального университета предложили готовить желе с антибактериальными веществами, извлечёнными из полыни горькой, побегов багульника болотного и цветков пижмы обыкновенной, сообщает пресс-служба вуза.

Эфирные масла из полыни, пижмы и багульника могут применяться в парфюмерно-косметической промышленности, а также для ароматизации ликёро-водочных и кондитерских изделий — всем известны традиционные полынные напитки вермут и абсент.

«А вот оставшийся после вытяжки лекарственного начала и эфирных масел шрот — это источник большого количества экстрактивных веществ, но в пищевых целях можно использовать только некоторые из них», — рассказала доцент кафедры товароведения и экспертизы товаров Галина Гуленкова.

Чтобы получить эти нетоксичные экстракты, ученые использовали определённый режим извлечения: с его помощью удалось выделить белки, углеводы, витамины, минеральные и дубильные вещества.

«Мы решили добавить полученные экстракты в состав желированных десертов. Среди всех кондитерских изделий и блюд они наиболее полезны— содержат мало сахара и привносят в рацион необходимые для организма пектиновые вещества, улучшающие микрофлору и перистальтику кишечника, способные адсорбировать вредные вещества. Экстракты пижмы, багульника и полыни эту полезность многократно усиливают», — сообщила Гуленкова.

Экстракты содержали дубильные вещества, имеющие не только вяжущие свойства, но также витаминную и в определённой степени антибактериальную активность, аскорбиновую кислоту и витамин РР. Недостаток этих веществ они могут восполнить как в диете современных горожан, так и в традиционном меню народов Севера.

«Горечи в предлагаемых десертах вы не почувствуете — извлекаемые из шрота экстракты абсолютно лишены этого вкуса. Мы предлагаем пищевой индустрии по-новому взглянуть на фармацевтическое производство и сделать его хотя бы отчасти безотходным. Взгляните, сколько пользы может принести казавшийся бесполезным жмых“ полыни горькой, пижмы и багульника болотного», — сказала доцент кафедры товароведения и экспертизы товаров Галина Рыбакова.

Исследователи Торгово-экономического института СФУ разработали соответствующие нормативные документы на предлагаемую продукцию. Проверка на безопасность и на сохраняемость продукции соответствовала всем установленным нормам и требованиям.