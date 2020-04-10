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Суд продлил Шамсутдинову арест

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал "Омбудсмен полиции"

Суд продлил арест Рамилю Шамсудинову, расстрелявшему в воинской части Забайкалья восемь человек. Четыре месяца ему предстоит провести в СИЗО, сообщил адвокат Равиль Тугушев.

«Продлили на четыре месяца арест. В связи с коронавирусом следственных действий нет, поэтому я планирую вылететь в Читу в мае», — цитирует ТАСС Тугушева.

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В конце октября 2019 года Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам. В результате восемь человек погибли, двое получили ранения. В Минобороны РФ сообщали, что военнослужащий устроил стрельбу на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

В декабре возбудили еще одного уголовное дело по факту неуставных отношений в части, где служил Шамсутдинов. В этот раз он проходил по делу в качестве потерпевшего. Обвиняемым был Руслан Мухатов. Его признали виновным и приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Представители Шамсутдинова направили апелляционную жалобу на приговор во Второй Восточный окружной военный суд. «Жалоба в суд поступила, но дата заседания пока не назначена», — сказал Тугушев.

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Топ комментариев

Lad1972

Цивилев качественно святой водой над городами Кузбасса побрызгал? Это теперь называется дезинфекцией...

ager

дайте население дешевый бензин и все цены упадут

fantomuus

Вот и оправдание на ближайшие пять - коронавирус.

cre

В доле с производителем этого "чуда".

mantihid

Ну а он чего хотел? Свинота одна живет