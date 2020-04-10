Суд продлил Шамсутдинову арест

Суд продлил арест Рамилю Шамсудинову, расстрелявшему в воинской части Забайкалья восемь человек. Четыре месяца ему предстоит провести в СИЗО, сообщил адвокат Равиль Тугушев.

«Продлили на четыре месяца арест. В связи с коронавирусом следственных действий нет, поэтому я планирую вылететь в Читу в мае», — цитирует ТАСС Тугушева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как солдат-убийца разделил общество

В конце октября 2019 года Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам. В результате восемь человек погибли, двое получили ранения. В Минобороны РФ сообщали, что военнослужащий устроил стрельбу на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

В декабре возбудили еще одного уголовное дело по факту неуставных отношений в части, где служил Шамсутдинов. В этот раз он проходил по делу в качестве потерпевшего. Обвиняемым был Руслан Мухатов. Его признали виновным и приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Представители Шамсутдинова направили апелляционную жалобу на приговор во Второй Восточный окружной военный суд. «Жалоба в суд поступила, но дата заседания пока не назначена», — сказал Тугушев.