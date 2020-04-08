Кремль анонсировал важное заявление Путина

Президент России Владимир Путин сегодня выступит с важным заявлением перед совещанием с губернаторами по теме коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Совещание пройдет в формате видеоконференции.

Некоторые СМИ анонсировали выступление Путина, как «обращение к нации», однако пресс-служба Кремля назвала выступление «большим вступительным словом» перед рабочим мероприятием с главами регионов.

«Будет такое содержательное и объемное выступление президента в начале. Все остальное планируется в закрытом режиме, но когда завершится, мы уже тогда будем смотреть»,— уточнил Песков журналистам.

Известно, что кроме губернаторов в совещании примут участие все руководство правительства и администрации президента. Путин уже выступал с обращением к нации по поводу распространения коронавирусной инфекции 25 марта и 2 апреля.