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Кремль анонсировал важное заявление Путина

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин сегодня выступит с важным заявлением перед совещанием с губернаторами по теме коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Совещание пройдет в формате видеоконференции.

Некоторые СМИ анонсировали выступление Путина, как «обращение к нации», однако пресс-служба Кремля назвала выступление «большим вступительным словом» перед рабочим мероприятием с главами регионов.

«Будет такое содержательное и объемное выступление президента в начале. Все остальное планируется в закрытом режиме, но когда завершится, мы уже тогда будем смотреть»,— уточнил Песков журналистам.

Известно, что кроме губернаторов в совещании примут участие все руководство правительства и администрации президента. Путин уже выступал с обращением к нации по поводу распространения коронавирусной инфекции 25 марта и 2 апреля.

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Топ комментариев

all busy

А после трех лет дети жрать не хотят ?

Uynachalnica

ЦитатаФАС предложила повысить цены - о как, а я думал, что им платят за то, чтобы цены не повышались.

all busy

Да, да, особенно сейчас ждут на работу не дождутся.

BadBoy91

от них бы зла не исходило б, а добра сами наживём.... и подачку с добром не ровняй....иди лесом "служи"

sibdaver

куда обращаться, если никто не работает и никакие справки не выдают?