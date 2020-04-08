Частный кабриолет Aurus показали на видео

Кабриолет Aurus, выпущенный для частного клиента, побывал в сервисе по уходу за авто, его внешний облик и интерьер показали на видео.

Фото и видео синего кабриолета появились в Instagram sopun_lab. «Удивительной формы, длинная задница, вы не представляете, какой он длинный», — говорит автор видео.

Кабриолет построен на базе седана Aurus Senat S600, мягкий верх способен убираться за 30 секунд. В отделке интерьера использованы панели из натурального дерева и бежевая кожа.

Под капотом кабриолета 4,4-литровый бензиновый наддувной мотор V8, работающий вместе с небольшим электрическим двигателем, девятиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Первый шоурум Aurus открылся в конце августа 2019 года. Стоимость седана Senat S600 в базовой комплектации составила 18 миллионов рублей.